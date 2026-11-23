Nghi thức ra mắt thư viện thông minh tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Theo ông Lâm Văn Tuyên, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động thư viện cũng cần có những thay đổi phù hợp để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc.

Thư viện thông minh hỗ trợ người dân tự học, tra cứu, khai thác tài liệu thuận tiện, tiết kiệm thời gian và nâng cao kỹ năng số, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách đối với thiếu nhi, học sinh trong tỉnh.

Các em học sinh các trường: Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Trà Vinh tìm kiếm thông tin tại thư viện thông minh. (Ảnh: MINH KHỞI)

Thư viện thông minh với nhiều tiện ích như: Ứng dụng thư viện số VinhLong Lib trên hệ điều hành iOS và Android; hệ thống kiosks tra cứu, thiết bị mượn, trả sách tự động và kênh sách nói trực tuyến.

Bên cạnh đó, thư viện thông minh còn triển khai xây dựng các bộ sưu tập số về địa chí Vĩnh Long, cây dừa, không gian đọc sáng tạo STEM dành cho thiếu nhi.

Mô hình thư viện thông minh còn sử dụng các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu tài liệu và tương tác với bạn đọc, giúp cho việc tìm kiếm, khai thác tài liệu nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Đại diện các trường học trong tỉnh nhận tài khoản thư viện số tại buổi lễ. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam đã phối hợp đơn vị tổ chức trao tặng 5 tài khoản thư viện số cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh gồm: Trung học phổ thông Phạm Thái Bường; Trung học cơ sở Lý Tự Trọng; Tiểu học Bình Minh; Tiểu học Lê Văn Tám; Tiểu học Hòa Thuận. Đồng thời, đơn vị cũng trao tặng 1 năm sử dụng miễn phí dịch vụ thư viện số dành cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long.