Vĩnh Long đưa di sản đến gần công chúng

Con đường Gốm đỏ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trung của Vĩnh Long.

Từ con đường gốm đến không gian văn hóa các dân tộc

Tuần lễ dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại Vĩnh Long. Trong hai ngày 23 và 24/11, hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản” dự kiến được tổ chức trên đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Chương trình giới thiệu các không gian văn hóa Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và không gian làng nghề.

Lấy cảm hứng từ làng gốm đỏ và cảnh quan sông nước, Ban tổ chức đưa hình ảnh lò gốm, mái nhà xưa, hàng dừa và dòng sông vào thiết kế không gian đường phố. Tại đây, công chúng có thể xem trình diễn hát bội, nghe đờn ca tài tử và tìm hiểu nghề gốm qua các công đoạn nhào đất, tạo hình, trang trí sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Hoạt động đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer dự kiến diễn ra trong các ngày 21-22/11/2026

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, việc kết hợp trưng bày, trình diễn và trải nghiệm nhằm tạo cơ hội để công chúng gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu kỹ thuật làm nghề và nghe những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, tiết mục.

Tại không gian văn hóa Khmer, hình ảnh mái tháp và hoa văn chùa được giới thiệu cùng các điệu múa, diễn xướng dân gian và nhạc ngũ âm. Các hoạt động giúp người xem tìm hiểu mối liên hệ giữa kiến trúc, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng. Dịp này, các xã, phường cũng tổ chức hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện địa phương. Một số hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được lồng ghép vào phần hội của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Chuỗi hoạt động văn hóa sẽ mang đậm dấu ấn văn hóa của đất và người Vĩnh Long

Từ khu lưu niệm Viễn Châu đến lễ cúng trăng ở Ao Bà Om

Tại xã Đôn Châu, tỉnh dự kiến khánh thành khu lưu niệm cố soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu. Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử cũng được tổ chức tại đây, để người đến tri ân soạn giả có dịp thưởng thức loại hình nghệ thuật gắn với sự nghiệp của ông.

Tại Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, đêm Lễ hội Ok Om Bok dự kiến diễn ra ngày 24/11. Nghi thức cúng trăng là điểm nhấn, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, mùa màng và ước vọng về cuộc sống ấm no của đồng bào Khmer. Giải đua ghe ngo trên sông Láng Thé là một trong những hoạt động thể thao của tuần lễ. Theo chương trình dự kiến, dịp này còn có hoạt động trao quà và học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập.