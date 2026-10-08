Vĩnh Long: Đưa 4 dự án năng lượng tái tạo vào vận hành cuối năm 2026

GRDP 9 tháng đạt 7,32%

Báo cáo của phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Vĩnh Long sáng 8/10 cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2026 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP quý III ước tăng 8,67%; GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 7,32%. Lũy kế 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 18.761 tỷ đồng, đạt hơn 83% dự toán được giao, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 54% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, số doanh nghiệp thành lập mới đến tháng 9/2026 đạt hơn 118% kế hoạch. Kinh tế tập thể có chuyển biến tích cực. Công tác điều tiết nước, phòng chống xâm nhập mặn được thực hiện tốt, phục vụ sản xuất an toàn, không để xảy ra thiệt hại. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của tỉnh.

Hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực trên các phương diện thị trường khách, doanh thu, liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh đã xây dựng kịch bản và đề ra các giải pháp trọng tâm.

Vĩnh Long phấn đấu đưa vào vận hành thương mại 4 dự án điện gió trọng điểm trong quý IV/2026.

Trong đó, tỉnh phấn đấu đưa vào vận hành thương mại 4 dự án điện gió trọng điểm trong quý IV/2026, gồm: Nhà máy điện gió Bến Tre (giai đoạn 2); Dự án điện gió V1-3 (giai đoạn 2); các dự án điện gió V1-5 và V1-6 (giai đoạn 2); Nhà máy điện gió Thăng Long và Nhà máy điện gió số 5 giai đoạn 2 (Thạnh Hải 2, 3, 4).

Cùng với đó, tỉnh khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Vĩnh Long - Cần Thơ thuộc tuyến cao tốc CT.33; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội; hoàn thành phê duyệt 77 quy hoạch chung nông thôn.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc các dự án trọng điểm

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án, nhất là các dự án năng lượng, cụm công nghiệp và công trình trọng điểm, vẫn còn nhiều điểm nghẽn; tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm.

Để tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng vào những tháng còn lại của năm 2026, ông Quang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai hiệu quả đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo sớm vận hành 4 dự án năng lượng tái tạo, đẩy nhanh cao tốc CT.33 và các công trình dự án khác trên địa bàn.

Đối với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư, đưa vào vận hành thương mại 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 254MW. Đồng thời, hỗ trợ 12 dự án với tổng công suất 1.692MW hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thủ tục, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành việc xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc CT.33; tuyến đường bộ ven biển; tuyến tránh QL 57 (đường dẫn cầu Đình Khao); hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé và các công trình, dự án trọng điểm khác.

Song song đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.