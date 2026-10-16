Vĩnh Long đưa 3.108 người đi lao động, học tập tại Nhật Bản

Các lao động, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Trà Vinh xuất cảnh làm việc và học tập tại Nhật Bản chụp ảnh cùng quý thầy, cô, lãnh đạo sở, ngành tỉnh tại buổi lễ. (Ảnh: MINH KHỞI)

Phó Tổng Giám đốc Esuhai Group, Hiệu trưởng Trường trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản Nguyễn Xuân Lanh thông tin, tính đến nay, Esuhai đã liên kết đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng nghề nghiệp, nguồn nhân lực và tổ chức xuất cảnh cho 3.108 lao động, sinh viên tỉnh Vĩnh Long làm việc, học tập tại Nhật Bản.

Trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũ và Esuhai Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình đào tạo, phái cử thanh niên, sinh viên làm việc, học tập tại Nhật Bản.

Mục tiêu chương trình đào tạo đề ra, tỉnh sẽ đưa khoảng 5.000 người đi làm việc, học tập tại Nhật Bản. Trong đó, chủ yếu là kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe; người tham gia hoạt động trong quản lý cấp trung; người làm việc trong các ngành

Đại diện lao động, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Trà Vinh Kiên Thị Minh Đào, phường Nguyệt Hóa phát biểu tri ân tại buổi lễ. (Ảnh: MINH KHỞI)

Sau khi trở về từ Nhật Bản, một số người lao động, sinh viên sẽ tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp của Nhật Bản tại các tỉnh, thành phố Việt Nam, mang tác phong lao động công nghiệp tham gia làm việc cho các doanh nghiệp trong nước hoặc tham gia khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Vĩnh Long cũng đã giải ngân vốn vay cho hàng nghìn lao động đi làm việc, học tập ở nước ngoài với hơn 100 tỷ đồng.

Hoạt động liên kết đào tạo, cử người làm việc và học tập tại Nhật Bản góp phần giải quyết việc làm, giao lưu văn hóa, kết nối thương mại, thu hút đầu tư giữa Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố tại Nhật Bản; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.