Vĩnh Long: Đột phá cải cách hành chính, chuyển từ 'quản lý' sang 'chủ động phục vụ'

Đây là những hành động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng đến một nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Tại xã Ngãi Tứ, thủ tục liên quan đất đai được rút ngắn thời gian xử lý còn 1 giờ.

20 phút cho một thủ tục đất đai tại xã Ngãi Tứ

Trưa một ngày đầu tháng 10, ông Võ Văn Tòng (ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngãi Tứ để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ông Tòng được công chức kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện các giấy tờ còn thiếu ngay tại quầy. Điều khiến ông ngỡ ngàng không chỉ nằm ở thái độ phục vụ tận tình, mà chính là tốc độ xử lý hồ sơ nhanh.

"Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục hành chính, nhanh nhất cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, có những thủ tục phức tạp phải chờ 2-3 ngày, đi lại nhiều lần. Hôm nay, từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả chỉ mất chưa đầy 20 phút. Tôi thật sự bất ngờ", ông Tòng kể.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngãi Tứ, sự thay đổi này là từ việc triển khai mô hình "tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời gian 1 giờ".

Bà Trang phân tích, trước đây nhóm thủ tục đất đai thường tốn nhiều thời gian do liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, đòi hỏi công tác thẩm định phải tuyệt đối chặt chẽ. Việc đối chiếu giấy tờ qua nhiều bộ phận khiến người dân phải bổ sung hồ sơ, thời gian trả kết quả bị kéo dài sang ngày hôm sau.

Từ đó, chính quyền xã Ngãi Tứ đã đổi mới phương thức tổ chức thực hiện mà vẫn bảo đảm đầy đủ các bước pháp lý. Cụ thể, ngay khi tiếp nhận, cán bộ quầy kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn người dân bổ sung ngay lập tức nếu thiếu sót.

Hồ sơ đạt chuẩn được chuyển thẳng cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thẩm định cấp tốc, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực và trả kết quả ngay cho người dân, tuyệt đối không để dồn ứ hay chờ xử lý theo đợt. Đồng thời, mọi thành phần hồ sơ, quy trình, phí và lệ phí đều được công khai minh bạch.

Mức độ hài lòng của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại xã Ngãi Tứ đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

"Khi quy trình được tối ưu hóa và các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, thời gian chờ đợi của người dân được giảm thiểu đáng kể mà vẫn giữ vững tính pháp lý. Điều này vừa giúp bà con tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức", bà Kiều Trang nhấn mạnh.

Tại xã Ngãi Tứ, trong tổng số 1.245 hồ sơ tiếp nhận, có đến hơn 85% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết ngay trong vòng 1 giờ. Toàn bộ hồ sơ được trả đúng và trước hạn; tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung nhiều lần giảm mạnh 60%. Mức độ hài lòng của người dân đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Song song với việc rút ngắn quy trình tại trụ sở, xã Ngãi Tứ còn triển khai mô hình "đưa dịch vụ công đến từng nhà dân". Mô hình mở rộng khả năng tiếp cận chính quyền cho những trường hợp yếu thế, gặp khó khăn về đi lại hoặc hạn chế trong việc sử dụng công nghệ.

Mô hình được vận hành đều đặn vào ngày thứ bảy hằng tuần, thí điểm tại 4 ấp thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, thay vì buộc người dân đến UBND xã trong giờ hành chính, Tổ công tác lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sẽ mang thiết bị đến tận trụ sở ấp hoặc nhà văn hóa ấp để hỗ trợ bà con. Với những trường hợp bệnh tật, khuyết tật hoặc già yếu không thể di chuyển, công chức sẵn sàng đến tận nhà để giúp kê khai và làm thủ tục.

Hai mô hình tại xã Ngãi Tứ tuy cách thức vận hành khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu. Đó là "giảm thiểu tối đa chi phí, công sức cho người dân, đưa chính quyền đến gần dân hơn". Đây chính là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó ứng dụng công nghệ gắn liền với đổi mới quản trị và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long ứng dụng chuỗi giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng.

Minh bạch, trực quan, lắng nghe qua mã QR

Còn ở cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long cũng đang ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng chuỗi giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng.

Đơn vị đã đưa vào vận hành hiệu quả kênh Zalo OA (Official Account), giúp người dân dễ dàng tra cứu tiến độ hồ sơ. Cạnh đó, hỗ trợ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và gửi phản ánh, kiến nghị.

Đặc biệt, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng qua mã QR được bố trí ngay tại từng quầy giao dịch. Nhờ tính năng tự động tổng hợp và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, lãnh đạo Trung tâm có thể nắm bắt ngay những phản hồi của người dân, kịp thời chấn chỉnh các khâu còn bất cập, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm công vụ.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long đã có những chuyển biến rõ rệt.

Ngoài ra, các video ngắn hướng dẫn đăng nhập tài khoản VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến được trình chiếu liên tục, giúp người dân chủ động thao tác, giảm tải áp lực cho công chức hướng dẫn trực tiếp. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ tại Trung tâm tỉnh đã giảm đáng kể từ 3-5 ngày xuống chỉ còn 1-2 ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn duy trì ổn định trên 90%.

Sáng kiến tại Trung tâm tỉnh cùng hai mô hình ở xã Ngãi Tứ là 3 trong số 148 mô hình hay, giải pháp tiêu biểu về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tạo bước chuyển sâu sắc từ "tư duy quản lý" sang "chủ động phục vụ".

Theo ông Trần Thái Lộc, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt. Chúng tôi quán triệt tinh thần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ"; triển khai các thủ tục không phụ thuộc vào địa giới hành chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân".

12 đơn vị đã hoàn thành công bố đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo ông Lộc, thời gian tới tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hướng dẫn ngay từ khâu đầu tiên. Đồng thời, đôn đốc tiến độ xử lý nhằm xóa bỏ tình trạng hồ sơ trễ hạn do nguyên nhân chủ quan. Cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

"Hiệu quả cuối cùng của mỗi mô hình cải cách không nằm trên giấy tờ, mà phải được đo lường chính xác bằng thời gian, chi phí mà người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được và sự hài lòng thực tế khi đến giao dịch với chính quyền", Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành 124 văn bản chỉ đạo và hoàn thành 61/64 nhiệm vụ được giao (đạt tỷ lệ 95,3%); 3 nhiệm vụ còn lại đang trong hạn xử lý. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành 164/165 nhiệm vụ theo các Thông báo Kết luận về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt xa kế hoạch các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính do Trung ương giao, cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,28% (chỉ tiêu Trung ương giao là 80%). Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,96% (chỉ tiêu Trung ương giao là 90%). Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100% (hoàn thành chỉ tiêu được giao). Công tác rà soát, cắt giảm thủ tục cũng ghi nhận 12 đơn vị hoàn thành công bố đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính; giúp rút ngắn tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.