Vĩnh Long đồng hành cùng trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành

Trao kinh phí cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngày 9/10, tại xã Đồng Khởi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Đồng hành cùng trẻ em” năm 2026 nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chương trình, 20 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định và Hương Mỹ được hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Khoản hỗ trợ được duy trì đến khi các em đủ 18 tuổi, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập.

Trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Tuấn Thanh cho biết, toàn tỉnh hiện còn hơn 4.000 trẻ em mồ côi, trong đó, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sự đồng hành lâu dài của gia đình, cộng đồng và xã hội không chỉ giúp các em giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ mô hình này, tỉnh kỳ vọng tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em mồ côi.

Trao kinh phí cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chương trình “Đồng hành cùng trẻ em mồ côi” đặt mục tiêu hỗ trợ 60 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, với mức 500.000 đồng/em/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Kinh phí thực hiện được vận động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Thông qua mô hình, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động nguồn lực cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện để trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển và hướng tới tương lai tốt hơn.