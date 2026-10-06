Vĩnh Long dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 10%

Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%i. Ảnh minh họa: Phúc Sơn – TTXVN

Với áp lực tăng trưởng những tháng cuối năm 2026 còn rất lớn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đang chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, dồn lực thực thi đồng bộ các giải pháp khơi thông mọi điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026.

Theo Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực song mức tăng trưởng này vẫn chưa đạt yêu cầu so với kịch bản tăng trưởng đề ra của tỉnh. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Vĩnh Long phải nỗ lực bứt phá đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.

Theo ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Long thời gian vừa qua và hiện tại gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tỉnh phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh thương mại gia tăng, giá nguyên vật liệu cùng chi phí logistics và vận tải duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, nhu cầu từ một số thị trường xuất khẩu lớn phục hồi chậm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Cùng đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có cải thiện, nhưng toàn tỉnh mới chỉ giải ngân đến cuối tháng 9/2026 hơn 6.693 tỷ đồng, đạt khoảng 48,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 47,4% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Hàng loạt các vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng đang là lực cản lớn làm chậm tiến độ các dự án hạ tầng tác động tích cực đến phát triển kinh tế` - xã hội.

Trong lĩnh vực năng lượng, toàn tỉnh có tới 12 dự án với tổng công suất 1.692 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng đang gặp khó về thủ tục đầu tư, đất đai và thỏa thuận đấu nối. Tương tự, tiến độ đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp trọng điểm và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều dự án vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần được nhanh chóng tháo gỡ. Hiện tỉnh có 18 dự án chưa khởi công, 53 dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng, 7 dự án thi công chậm tiến độ do năng lực nhà thầu, nguồn cung vật liệu khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công…

Để tháo gỡ khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt, dồn sức tháo gỡ khó khăn, mọi “điểm nghẽn” còn vướng đối với từng bộ phận, nhất là ở cấp phòng, ban, chi cục, trung tâm,... trực thuộc, đảm bảo khơi thông các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án theo lĩnh vực được phụ trách, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các sở ngành chức năng rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán; bảo đảm nguồn cung và kiểm soát thị trường về giá vật liệu xây dựng.

Các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tuần, tháng, quý năm 2026. Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh thủ tục thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu; thực hiện nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn vào cuối tháng hoặc cuối năm.

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu quyết liệt thực hiện việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng, các ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện các chương trình kích cầu và phát triển thị trường nội địa, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường Halal, Trung Đông, Nam Á và các thị trường tiềm năng khác, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và giảm chi phí logistics.

Đối với công tác tài chính, ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu đối với các lĩnh vực mới, kinh tế số và thương mại điện tử; triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, công tác chi ngân sách phải được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại các khoản chi sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ và các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, kiểm tra, quản lý, khai thác hiệu quả diện tích đất công, tài sản công, đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu từng đơn vị đề cao trách nhiệm, sâu sát trong từng nhiệm vụ, quyết tâm khơi thông các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cột mốc tăng trưởng 10% trở lên. Kết quả thực hiện kế hoạch là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét trách nhiệm và thi đua, khen thưởng cuối năm 2026 đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.