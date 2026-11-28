Theo Ban Tổ chức, trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Nổi bật là chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Khmer tại Khu di tích Ao Bà Om. Liên hoan nhạc cụ Ngũ âm quy tụ 13 đội với hơn 150 nghệ nhân, nhạc công tham gia. Đáng chú ý, chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn đồng thời của 23 dàn nhạc Ngũ âm, gồm 237 nhạc công, nghệ nhân và diễn viên, qua liên khúc “Âm vang ngày hội – Khúc nhạc đồng quê”.

Hàng ngàn người đổ về xem những màn tranh tài kịch tính tại giải đua ghe Ngo.

Bên cạnh âm nhạc truyền thống, hội thi trình diễn trang phục Khmer thu hút hơn 130 thí sinh. Các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật dân gian cũng ghi nhận trên 100.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao với Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú. Cuộc tranh tài quy tụ 13 đội với hơn 1.500 thành viên, thu hút hàng nghìn người dân tập trung hai bên bờ sông theo dõi và cổ vũ.

Trong khi đó, đêm hội Ok Om Bok tại Khu di tích Ao Bà Om tái hiện nghi thức Cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer, kết hợp các hoạt động diễu hành, thả hoa đăng và đèn nước. Chương trình thu hút trên 50.000 lượt khách tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động lễ hội, tuần lễ còn ghi nhận lượng khách đáng kể tại những không gian thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương. Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP có quy mô 350 gian hàng, thu hút trên 84.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 31 tỷ đồng. Không gian ẩm thực Nam Bộ cũng đón trên 20.000 lượt khách, với doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Xác lập kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn 23 dàn nhạc Ngũ âm

Một dấu ấn khác trong chuỗi sự kiện là lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu. Công trình có diện tích 1,13 ha, gồm 26 hạng mục, tổng kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng, hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương Nam Bộ, gắn với những đóng góp của cố nghệ sĩ đối với sân khấu truyền thống.

Ở lĩnh vực văn hóa đọc, tỉnh Vĩnh Long đưa hệ thống Thư viện thông minh tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu vào hoạt động. Mô hình ứng dụng công nghệ số trong tra cứu, mượn trả sách và khai thác tài nguyên thông tin, mở thêm phương thức tiếp cận tri thức cho bạn đọc.

Khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả – NSND Viễn Châu rộng 1,13 ha.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết chuỗi hoạt động góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá du lịch và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động trong tuần lễ diễn ra an toàn. Tại lễ khai mạc, các doanh nghiệp và mạnh thường quân cũng đóng góp hơn 11 tỷ đồng cho các hoạt động lễ hội và an sinh xã hội của tỉnh.

Thông qua chuỗi sự kiện, Vĩnh Long tiếp tục giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là văn hóa Khmer, đồng thời kết nối các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ra mắt mô hình Thư viện thông minh tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu.