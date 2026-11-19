Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 1.010 cuộc tuần tra, với 6.061 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; điều tra, làm rõ 50/50 vụ phạm pháp hình sự. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, với hơn 10.500 lượt người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 21.164 phần quà, tổng trị giá gần 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những việc làm thiết thực góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Với những thành tích đạt được, đơn vị nhiều lần được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua.

Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long trong 50 năm qua. Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn, tích cực tham gia công tác dân vận và an sinh xã hội.

Đại tá Mai Văn Yên đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát biên giới; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long với dòng chữ: “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, đoàn kết vượt khó, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đồng thời, có 5 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.