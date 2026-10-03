Vĩnh Long đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Tỉnh Vĩnh Long khẳng định quyết tâm đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh Vĩnh Long

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, với chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, Vĩnh Long là địa phương thứ 31 trên cả nước tổ chức Vòng đối thoại địa phương.

Chương trình do Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ngày 2/10.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 02-CTr/TU của Tỉnh ủy, tỉnh xác định doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh kiên định xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận nguồn lực.

Phiên đối thoại tập trung vào bốn trụ cột: Đột phá thể chế; Hạ tầng chiến lược; Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; Hợp lực công tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng “hai con số”.

Theo ông Đặng Văn Chính, đối thoại phải gắn với giải quyết các vấn đề thực tế. Nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được phân loại, xử lý đúng thẩm quyền, thời hạn; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét. Sự thuận lợi của doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ.

Tại sự kiện, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhận định, sau hơn một năm hợp nhất Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh đã mở rộng không gian phát triển, đạt nhiều kết quả khả quan. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ ba định hướng trọng tâm.

Một là nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng như trái cây, dừa, lúa gạo, thủy sản, sản phẩm OCOP thông qua chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh.

Hai là tăng cường kết nối liên vùng, phân vai trong chuỗi giá trị, đầu tư logistics, kho lạnh và hoàn thiện hạ tầng số phục vụ kết nối cung - cầu.

Ba là xây dựng cơ chế đồng hành phù hợp với các doanh nghiệp có tiềm năng, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong khi đó, các tham luận tại chương trình tập trung vào những vấn đề như xuất khẩu nông sản từ vùng nguyên liệu ra thị trường quốc tế; năng lượng phục vụ sản xuất; nâng cao vai trò hợp tác xã trong chuỗi giá trị và phát huy khu vực kinh tế tư nhân.

Tại phiên đối thoại mở, đại biểu trao đổi về liên kết nội khối, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao năng lực quản trị. Doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ tiếp cận vốn, hoàn thiện chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát phí, lệ phí, chi phí dịch vụ công; tăng đối thoại về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội.

Các ý kiến cũng đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, logistics; phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong tổng hợp, theo dõi kiến nghị. Lãnh đạo sở, ngành trực tiếp giải đáp, làm rõ hướng xử lý.

Các kiến nghị được ghi nhận để tham mưu giải quyết. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục tổng hợp, chuyển các nội dung vượt thẩm quyền tới Trung ương và phục vụ các vòng tiếp theo của diễn đàn.