Vĩnh Long đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Nghi thức bấm nút vòng Đối thoại địa phương tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Phiên đối thoại tập trung thảo luận 4 trụ cột chính: Đột phá thể chế; Hạ tầng chiến lược; Chuyển đổi số-chuyển đổi xanh; Hợp lực công-tư thúc đẩy tăng trưởng “hai con số”.

Đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ý kiến về tiếp cận chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm chi phí dịch vụ công, cùng giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, thương mại điện tử và logistics.

Đại biểu tham dự. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá cao không gian phát triển mới của Vĩnh Long sau khi mở rộng liên kết vùng; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng tầm nông sản đặc trưng, kết nối hạ tầng và xây dựng chuỗi giá trị đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tỉnh Vĩnh Long kiên định xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc về đất đai, vốn, hạ tầng, khoa học-công nghệ để khơi thông nguồn lực.

Quang cảnh. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng chí Đặng Văn Chính đề nghị: “Đối thoại phải gắn với giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề phải tạo ra chuyển biến trong thực tế. Các sở, ban, ngành cần tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, đúng thẩm quyền và thời hạn, lấy sự thuận lợi của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khu vực kinh tế tư nhân an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững”.