Vĩnh Long đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững

Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,35%; doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt khoảng 119.696 tỷ đồng, tăng 12,6%. Thu ngân sách ước đạt 19.073 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ.

Để duy trì đà tăng trưởng, Vĩnh Long xây dựng một môi trường mà doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, mạnh dạn đổi mới, cạnh tranh bình đẳng và phát triển lâu dài.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ; tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, đầu tư, hạ tầng và các điều kiện sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang trao tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cam kết chính quyền luôn lắng nghe, đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Cụ thể hóa định hướng này, Vĩnh Long chuyển từ xúc tiến đầu tư diện rộng sang tiếp cận có trọng tâm, trọng điểm, chủ động kết nối với các đối tác chiến lược. 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp, làm việc với 32 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 7 lượt đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mô hình Tổ công tác khảo sát, hỗ trợ chuyên sâu đã đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các tập đoàn như Sembcorp, FBH Media; tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư, giao thương với TP Daejeon (Hàn Quốc), ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản) và Tập đoàn FBH Media Company.

Các đoàn công tác xúc tiến tại Singapore, Nhật Bản cùng hoạt động tham gia diễn đàn, hội nghị kinh tế trong nước và quốc tế góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư. Việc phát hành ấn phẩm Tiềm năng tỉnh Vĩnh Long năm 2026, xây dựng brochure đa ngôn ngữ, nâng cấp Bản đồ số và Ứng dụng di động xúc tiến đầu tư MAP4D nhằm công khai thông tin dự án, quy hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khảo sát các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

9 tháng đầu năm, Vĩnh Long cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 1,63 triệu USD; cấp mới 9 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 1.037 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 183 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 5.934 triệu USD và 771 dự án trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 264.900 tỷ đồng.

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 2.157 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 113,26% kế hoạch năm, tổng vốn đăng ký 8.546,7 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.424. Toàn tỉnh có thêm 43 hợp tác xã và 123 tổ hợp tác, lần lượt đạt 143,33% và 153,75% kế hoạch năm. Đối với các dự án tồn đọng, tỉnh đã tháo gỡ dứt điểm khó khăn cho 13 dự án, đồng thời tập trung giải quyết các trường hợp còn lại theo quy định.

Dù đạt kết quả tích cực, thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đây cũng là một trong những thách thức đặt ra đối với Vĩnh Long trong việc chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành các dự án cụ thể, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Ưu tiên dòng vốn chất lượng cao

Theo Sở Tài chính, điểm nổi bật trong công tác xúc tiến đầu tư là đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kết nối với các đối tác chiến lược tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Mô hình Tổ công tác hỗ trợ chuyên sâu giúp tăng cường đồng hành, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các tập đoàn lớn.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng bản đồ số MAP4D, hỗ trợ trực tuyến, công khai danh mục dự án và chú trọng cải thiện các chỉ số PCI, DDCI, từng bước nâng cao chất lượng môi trường đầu tư.

Những tháng cuối năm 2026, Vĩnh Long tập trung chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư gắn với triển khai điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; tổ chức các chương trình đối thoại, kết nối doanh nghiệp, trong đó có chương trình “Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp” và Diễn đàn Mekong Connect 2026; đồng thời, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác với đối tác quốc tế, hỗ trợ các tập đoàn chiến lược và kết nối nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu triển khai dự án tại các khu, cụm công nghiệp.

Lực lượng Công an cùng Quân sự tuần tra đảm bảo an ninh an toàn khu vực biên giới biển.

Tỉnh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, đất đai, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện MAP4D theo hướng đồng bộ với hệ thống bản đồ số của tỉnh, công khai thông tin quỹ đất sạch và quy hoạch khu, cụm công nghiệp, giúp nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, rút ngắn thời gian khảo sát và tiếp cận dự án.

Với đường bờ biển dài trên 130 km, Vĩnh Long tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển, tăng cường kết nối với TP Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Vĩnh Long ưu tiên thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, logistics và các công trình kết nối chiến lược như Cảng tổng hợp Định An, hành lang ven biển và tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vĩnh Long – Cần Thơ (CT.33). Hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng mở rộng không gian sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Vĩnh Long sở hữu khoảng 120.000 ha dừa, tương đương 50% diện tích dừa cả nước, tạo nền tảng hình thành “siêu vùng nguyên liệu” và nâng cao vai trò của địa phương trong cụm ngành dừa quốc gia.

Về lĩnh vực ưu tiên, tỉnh hướng đến các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, có giá trị gia tăng lớn và cam kết chuyển giao công nghệ. Năng lượng sạch tiếp tục được chú trọng với các dự án điện gió ngoài khơi, gần bờ, điện mặt trời và sinh khối; đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, gắn với các sản phẩm tiềm năng như hydrogen xanh và amoniac xanh.

Trong nông nghiệp, ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến sâu, tham gia chuỗi giá trị dừa, trái cây, lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp và thủy sản công nghệ cao. Lĩnh vực công nghiệp tập trung thu hút các dự án cơ khí chính xác, thiết bị điện – điện tử, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Vĩnh Long thu hút các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, gắn với văn hóa bản địa.

Vĩnh Long thu hút các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, gắn với văn hóa bản địa; nghiên cứu khả năng phát triển khu kinh tế tự do với cơ chế phù hợp, tập trung vào chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế, logistics hàng hải, dịch vụ tài chính – thương mại và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D).

Cùng với đó là chuyển đổi số toàn diện công tác xúc tiến (xúc tiến đầu tư số), chuyển mạnh sang mô hình xúc tiến đầu tư hiện đại, trực tuyến, liên thông dữ liệu; số hóa toàn diện quy trình tiếp cận hồ sơ, quỹ đất sạch và đăng ký cấp phép đầu tư qua mạng, tạo sự thuận tiện, thông thoáng tối đa cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.