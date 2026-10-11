Vĩnh Long: 'Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động'

Tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo triển khai mô hình Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), với chủ đề DN nói - Chính quyền hành động.

Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã; thúc đẩy ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với việc ra mắt mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và DN” với hệ thống “Điều hành phản ánh, kiến nghị của DN”, Vĩnh Long hướng đến hình thành kênh tương tác số thuận tiện, minh bạch, hỗ trợ tiếp nhận, theo dõi và điều phối xử lý kiến nghị trên môi trường số.

Theo định hướng triển khai, quy trình xử lý được thực hiện theo các bước: Phản ánh - tiếp nhận - phân loại - phân công - xử lý - phản hồi và theo dõi kết quả. Qua đó, người gửi kiến nghị có thể nắm bắt tiến độ xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và kết quả giải quyết; đồng thời giúp cơ quan quản lý nhận diện những vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả điều hành.

Việc triển khai mô hình thể hiện định hướng đổi mới phương thức tương tác giữa chính quyền với DN theo hướng thường xuyên, dựa trên dữ liệu và chú trọng kết quả giải quyết thực tế. Qua đó, phát huy vai trò chủ động của DN trong phản ánh khó khăn, đề xuất sáng kiến. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Hân

DN sẵn sàng đồng hành

Ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long cho biết, hội mong muốn thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động kết nối DN trong chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ; giới thiệu các giải pháp phù hợp với DN nhỏ và vừa; lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của DN để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cộng đồng DN cũng mong muốn tinh thần “DN nói - Chính quyền hành động” được cụ thể hóa bằng những cơ chế đối thoại thường xuyên, trong đó DN không chỉ phản ánh khó khăn mà còn chủ động hiến kế, đề xuất giải pháp và tham gia cùng chính quyền trong quá trình triển khai.

Nếu chính quyền tạo môi trường thuận lợi, DN chủ động thay đổi, các trường và cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phù hợp, các DN công nghệ cùng tham gia giải quyết bài toán thực tế, hoàn toàn có thể hình thành một hệ sinh thái chuyển đổi số năng động tại Vĩnh Long.

“Cộng đồng DN trẻ sẵn sàng đồng hành, chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số không chỉ tạo ra những DN sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo ra những DN hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn và có khả năng vươn xa hơn” - ông Thụ chia sẻ.

Ông Nguyễn Tường Nam - Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Long cho rằng, tỉnh hiện có một lợi thế quan trọng khi mạng lưới Tổ hỗ trợ DN đã được hình thành từ cấp tỉnh đến 124 xã/phường, với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương và Hiệp hội DN. Đây là nền tảng tổ chức quan trọng để phát triển một cơ chế đồng hành DN trên môi trường số.

Tuy nhiên, theo ông Nam, đích đến của ‘Chính quyền số đồng hành cùng DN’ không phải là có thêm một phần mềm hay thêm một kênh tiếp nhận, mà là xây dựng một mạng lưới có khả năng lắng nghe nhanh hơn, phát hiện sớm hơn, phối hợp tốt hơn, giải quyết thực chất hơn, kết nối nguồn lực hiệu quả hơn và cùng DN kiến tạo môi trường phát triển tốt hơn.

“Khi đó, ‘Chính quyền số đồng hành cùng DN’ không còn chỉ là một định hướng về công nghệ, mà trở thành một phương thức quản trị phát triển kinh tế có thể vận hành, theo dõi và đo lường được” - ông Nam cho hay.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: Ngọc Hân

Giải quyết kịp thời, thực chất, có kết quả cụ thể

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước yêu cầu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, tỉnh xác định cần có sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và các thành phần kinh tế.

Theo ông Thiện, để thúc đẩy tăng trưởng, cần tập trung hỗ trợ các DN đang hoạt động trên địa bàn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; thu hút, phát triển DN và dự án đầu tư mới; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và DN”, ông Thiện cho rằng, việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của DN cần đi đôi với giải quyết kịp thời, thực chất và có kết quả cụ thể.

Các sở ngành và địa phương cần chủ động thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền; xác định rõ cơ quan, đơn vị phụ trách, thời hạn xử lý và kết quả giải quyết đối với từng vấn đề.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các ý kiến tại hội thảo, tham mưu UBND tỉnh triển khai mô hình hiệu quả. Người đứng đầu các sở ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong giải quyết công việc, phục vụ người dân và DN…