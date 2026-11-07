Vĩnh Long định vị bản sắc, phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 6/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp trao đổi định hướng hợp tác nghiên cứu, định vị bản sắc văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng đại diện các sở, ngành và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa của ba vùng đất Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh (cũ) trong bối cảnh hợp nhất tỉnh. Trọng tâm là nghiên cứu, định vị bản sắc văn hóa chung, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị đặc trưng của từng cộng đồng, địa phương. GS.TS. Ngô Thị Phương Lan đề xuất cách tiếp cận liên kết ba trụ cột di sản - sinh thái - sinh kế, gắn bảo tồn các giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế.

Hai hướng hợp tác trọng tâm được đặt ra là phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa gắn với thương hiệu địa phương. Trong đó, tỉnh chú trọng khai thác tiềm năng làng nghề gạch gốm Mang Thít, văn hóa Khmer, nghề vườn Chợ Lách, không gian cù lao, cồn và các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là những chất liệu quan trọng để phát triển nội dung sáng tạo, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang nét đặc trưng riêng.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là công cụ quan trọng trong bảo tồn, quảng bá và khai thác các giá trị văn hóa. Các giải pháp được định hướng triển khai gồm số hóa di sản, xây dựng bản đồ số văn hóa, du lịch, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó mở rộng khả năng tiếp cận di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch.

Buổi làm việc là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026–2030. Thông qua hợp tác, tỉnh kỳ vọng kết nối hiệu quả nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế văn hóa, sinh thái, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.