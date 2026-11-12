Vĩnh Long: Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ chủ quán cà phê trên địa bàn phường Đông Thành, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm.
Ngày 12/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N. tại khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, đã tử vong bên trong quán nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra bước đầu ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm.
Sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra.
Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể bà L. được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, truy xét làm rõ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vinh-long-dieu-tra-vu-nu-chu-quan-ca-phe-tu-vong-voi-nhieu-vet-dam-post367280.html