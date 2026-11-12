Vĩnh Long: Đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành khoảng 20.500 căn nhà ở xã hội

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn trên địa bàn xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long đang được thi công. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trước xu hướng dịch chuyển lao động về các khu công nghiệp và dự báo gia tăng dân số đô thị.

Tỉnh đã quy hoạch 38 khu vực với khoảng 300 ha đất; đồng thời công khai, minh bạch trong kêu gọi đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 20.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết sau sáp nhập tỉnh, nhu cầu nhà ở trên địa bàn tăng nhanh do sự dịch chuyển của cán bộ, công chức và hàng vạn công nhân lao động tập trung về các địa bàn có khu công nghiệp.

Vì vậy, tỉnh đặc biệt chú trọng triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm chỗ ở, giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Phát triển nhà ở xã hội không đơn thuần là giải pháp hỗ trợ an sinh ngắn hạn mà còn là một trụ cột trong phát triển hạ tầng đô thị, gắn với bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Tỉnh không chỉ hướng tới số lượng mà còn chú trọng chất lượng công trình và khả năng chi trả thực tế của người dân.

Tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở địa phương. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành khoảng 1,34 triệu m² sàn nhà ở xã hội, tương đương 20.508 căn hộ.

Trong cơ cấu phân bổ, nhà ở dành cho nhóm đối tượng thu nhập thấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,26 triệu m² sàn (khoảng 19.519 căn); nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp đạt 120.000 m² sàn (2.000 căn); nhà ở cho lực lượng vũ trang đạt 69.230 m² sàn (989 căn).

Qua đó góp phần nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh lên 36 m² sàn/người và giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 0,09%.

Theo ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đang triển khai 14 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 7.336 căn hộ. Các dự án được phân bố tại nhiều địa bàn trọng điểm, trong đó khu vực Trà Vinh triển khai 5 dự án, khu vực Vĩnh Long 7 dự án và khu vực Bến Tre 2 dự án.

Trong tháng 10/2026, các đơn vị thi công đã hoàn thành, nghiệm thu thêm 42 căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Long Đức. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng 138 căn hộ, gồm 110 căn tại Khu công nghiệp Long Đức và 28 căn tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại Long Đức.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn khác cũng đang tích cực triển khai, như: Khu nhà ở xã hội Phước Thọ 1 với 55 căn và Phước Thọ 2 với 308 căn; dự án tại Khu công nghiệp Bình Minh với 373 căn; dự án tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu với 449 căn cùng các dự án Thiết chế Công đoàn tại Bến Tre quy mô 699 căn và Khu nhà ở Sơn Đông quy mô 240 căn.

Song song với những dự án nhà đang dần hoàn thiện, tỉnh đôn đốc 4 dự án đã có chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại để sớm khởi công xây dựng như dự án Nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh 418 căn, dự án tại Phường 4 Trà Vinh 396 căn và dự án tại Khu đô thị Tây Nam 996 căn. Đồng thời, 2 dự án nhà ở xã hội lớn tại Khu công nghiệp Hòa Phú đang mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia thực hiện.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, Vĩnh Long đã chủ động rà soát, bố trí quỹ đất và nguồn tài chính cho giai đoạn đến năm 2030.

Cùng với quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung tại các khu vực đô thị, khu tái định cư và ven các khu công nghiệp, tỉnh dự kiến huy động, bố trí khoảng 332.213 tỷ đồng cho phát triển nhà ở toàn tỉnh.

Trong đó, nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm chủ yếu với hơn 331.670 tỷ đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 536 tỷ đồng để đầu tư phát triển nhà ở công vụ.

Cùng với các chính sách ưu đãi theo pháp luật quy định về nhà ở xã hội, tỉnh Vĩnh Long chủ trương thực thi chính sách "luồng xanh" giải phóng “điểm nghẽn” về thủ tục với quyết tâm cắt giảm 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; quy hoạch và giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch để thu hút vốn xã hội hóa mạnh mẽ.

Tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng lập kế hoạch tổng thể hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ khó khăn với quyết tâm đảm bảo an sinh không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến phát triển của tỉnh./.