Vĩnh Long đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Chiều 1/11, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Vĩnh Long.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ vào các ngành kinh tế chủ lực

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, địa phương có không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Để tạo chuyển biến trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ định hướng ứng dụng công nghệ vào các ngành kinh tế chủ lực; ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Địa phương cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực như dừa, trái cây và thủy sản.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn được hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đổi mới quy trình sản xuất và quản trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau hợp nhất, tỉnh kế thừa 160 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các kết quả nghiên cứu đã tạo ra 15 giống mới, 274 mô hình, 425 quy trình, giải pháp công nghệ; có 13 giải pháp, sáng chế được công nhận và 36 sản phẩm được thương mại hóa.

Cùng với đó, hạ tầng số từng bước được hoàn thiện, mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 99%. Kinh tế số tiếp tục được thúc đẩy với hơn 1.300 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ trên sàn thương mại điện tử; 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chọn bài toán cụ thể, tạo kết quả thực chất

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng nêu những khó khăn trong sản xuất, nhất là vấn đề xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối chuyên gia, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ dừa, sầu riêng, khoai lang tím; đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất.

Một số đơn vị đề xuất hỗ trợ nghiên cứu mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện đất nhiễm mặn.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ghi nhận, đánh giá cao kết quả của tỉnh Vĩnh Long trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng hạ tầng số, dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ và các đơn vị chuyên môn rà soát, tổng hợp, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Liên quan chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030 vừa được ký kết, Bộ trưởng đề nghị hai bên duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thường xuyên thông qua các đoàn công tác, hoạt động khảo sát, tham quan và học tập mô hình thực tế.

Việc phối hợp cần được duy trì hằng năm, có đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm các nội dung ký kết được triển khai thực chất.

Bộ trưởng lưu ý địa phương cần lựa chọn những vấn đề cụ thể, có tính khả thi, có thể triển khai sớm để tạo kết quả ban đầu và sức lan tỏa.

"Thay vì chỉ tập trung vào những vấn đề lớn, phức tạp, cần nhiều thời gian, tỉnh nên chọn những việc vừa sức, có thể triển khai sớm. Những thành công ban đầu sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp, thể hiện sự đồng hành của chính quyền địa phương và cơ quan Trung ương, từ đó tạo động lực mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ", Bộ trưởng Vũ Hải Quân gợi ý.