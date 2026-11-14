Vĩnh Long: Đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can trong vụ phóng hỏa, sát hại bạn gái tại phòng trọ

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 10/11, người dân phát hiện chị P.T.N.H. (SN 1994, trú ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại phòng trọ số 4 thuộc khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra cùng dấu vết cháy trên cơ thể. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu án mạng, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng liên quan.

Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định Trần Bá Triết, bạn trai của nạn nhân, có liên quan đến vụ án. Sau khi xảy ra vụ việc, Triết bị thương nặng, rời khỏi hiện trường và thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm giữa Triết và nạn nhân.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Người dân cần ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí và kênh thông tin chính thống, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân, diễn biến vụ án.