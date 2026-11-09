Vĩnh Long đẩy nhanh xử lý 750 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 750 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Trong đó, 531 cơ sở thuộc địa phương và 219 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý.

Thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại và triển khai phương án xử lý đối với từng cơ sở.

Theo Sở Tài chính, đến ngày 8/11, tỉnh đã xử lý triệt để 604 cơ sở (tăng 33 cơ sở so với tuần trước), còn 146 cơ sở.

Trong số này, Trung tâm Tư vấn xây dựng đang quản lý, xử lý 104 cơ sở. Có 97 cơ sở đã được thông báo cho thuê; 4 cơ sở đang lập phương án giá đợt 6, đã được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét và 3 cơ sở còn lại đang hoàn thiện hồ sơ cải tạo nhà ở công vụ.

Vĩnh Long tập trung nhiều giải pháp, phương án sử dụng, sớm đưa toàn bộ cơ sở nhà, đất đủ điều kiện vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực công, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Đối với 42 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện, có 6 cơ sở đã được phê duyệt giá khởi điểm và thông báo cho thuê trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đối với 16 cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn, Trung tâm đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh. 20 cơ sở còn lại đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn, dự kiến đưa vào khai thác ngày 10/12 tới.

Đối với 11 cơ sở nhà, đất được xác định không có khả năng khai thác, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các địa phương phối hợp quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, tránh để tài sản công bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tư vấn xây dựng và UBND các xã, phường rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn, ưu tiên đưa vào danh mục cho các hợp tác xã thuê, dự kiến thời gian chậm nhất ngày 13/11.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương xác định giá khởi điểm đối với 36 cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn, phấn đấu đưa vào khai thác chậm nhất ngày 24/11.