Vĩnh Long: Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm

Ngày 16/10, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cầu Tam Bình và đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901; dự án tuyến tránh QL 57 (đường dẫn cầu Đình Khao) và dự án cầu Quới An.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra các dự án trong ngày 16/10.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, dự án cầu Tam Bình và đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901 có tổng mức đầu tư hơn 639 tỷ đồng. Dự án gồm hai gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 1 hiện đạt hơn 40%; gói thầu số 2 đạt hơn 28% giá trị hợp đồng.

Tại cầu Tam Bình, nhà thầu đã thi công xong bản mặt cầu 5/13 nhịp phía xã Tam Bình. Các hạng mục còn lại đang được nhà thầu gấp rút triển khai. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tại xã Tam Bình còn vướng 3 hộ; xã Trà Côn 15 hộ chưa nhận tiền bồi thường; xã Hòa Bình còn 6 hộ chưa nhận tiền nhưng đã thống nhất bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án tuyến tránh quốc lộ 57, đường dẫn cầu Đình Khao, có tổng mức đầu tư 1.305 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,12km và xây dựng 6 cầu. Đến nay tiến độ dự án đạt hơn 12% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, tiến độ dự án hiện còn chậm. Các nhà thầu chưa thể đẩy nhanh tiến độ do việc vận chuyển vật tư đến công trường gặp nhiều khó khăn, phải chờ thi công đường công vụ mới vào được.

Cạnh đó, công tác thi công xử lý lún nền đường bằng bấc thấm kết hợp gia tải mất rất nhiều thời gian, từ 7-14 tháng. Việc này có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng quà động viên cho các đơn vị thi công.

Đối với dự án cầu Quới An trên đường tỉnh 902, tổng mức đầu tư gần 649 tỷ đồng. Sau khi khởi công tháng 7/2026, đến nay tiến độ đạt 2,65% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi đại trà tại trụ P3, P4; triển khai phát quang, đào khuôn đường và xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ thi công.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra hiện trường, ông Trần Trí Quang yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các xã, phường có dự án đi qua tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các đoạn tuyến còn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Nhấn mạnh các dự án phải hoàn thành đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo, chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát tiến độ từng hạng mục, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Quá trình triển khai phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường.