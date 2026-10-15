Vĩnh Long đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ưu tiên kinh tế xanh

Thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế

Trong 9 tháng, tỉnh Vĩnh Long tiếp, làm việc với 32 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 7 lượt nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được kết hợp với ngoại giao kinh tế thông qua các cuộc làm việc với cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương và đối tác quốc tế như tỉnh Ehime, Hội đồng Thành phố Daejeon, cùng các đoàn công tác từ Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Singapore và Campuchia.

Tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư, giao thương Vĩnh Long - TP. Daejeon (Hàn Quốc), ký bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với chính quyền tỉnh Ehime và Tập đoàn FBH Media Company. Các đoàn xúc tiến đầu tư tại Singapore và Nhật Bản cũng được triển khai nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác.

Tỉnh Vĩnh Long ưu tiên thu hút dự án công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, có giá trị gia tăng lớn

Một trong những điểm nhấn trong cách làm của Vĩnh Long là chuyển từ xúc tiến đầu tư diện rộng sang tiếp cận có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu thực tế của từng nhà đầu tư.

Vĩnh Long duy trì các tổ công tác hỗ trợ chuyên sâu, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho những nhà đầu tư chiến lược như Sembcorp và FBH Media, qua đó tăng cường đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án.

Theo kết quả 9 tháng đầu năm, Vĩnh Long cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 1,63 triệu USD và 9 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 1.037,87 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 183 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 5.934,12 triệu USD; 771 dự án trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 264.900,74 tỷ đồng.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực khi tỉnh cấp mới 2.157 doanh nghiệp, vốn đăng ký 8.546,7 tỷ đồng, đạt 113,26% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 13.424 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong lĩnh vực kinh tế tập thể, địa phương thành lập mới 43 hợp tác xã và 123 tổ hợp tác, đều vượt kế hoạch đề ra.

Cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn

Tỉnh đã tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách và triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số xanh cấp tỉnh (BPI). Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) giai đoạn 2026-2030 cũng được xây dựng.

Trong chuyển đổi số, tỉnh đã xuất bản ấn phẩm “Tiềm năng tỉnh Vĩnh Long năm 2026”, xây dựng brochure đa ngôn ngữ và đẩy mạnh quảng bá trên các báo, tạp chí chuyên ngành kinh tế.

Hệ thống bản đồ số và ứng dụng di động xúc tiến đầu tư MAP4D được nâng cấp nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng góp phần công khai thông tin quy hoạch, dự án và quỹ đất, giảm thời gian tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xúc tiến đầu tư năm 2026 cho 180 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu và quản trị doanh nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành dừa theo hướng chế biến sâu

Ưu tiên hạ tầng, hướng tới thu hút đầu tư xanh

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Vĩnh Long tập trung chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh, tổ chức các chương trình đối thoại, kết nối doanh nghiệp và phối hợp chuẩn bị Diễn đàn Mekong Connect 2026.

Tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác với đối tác Nhật Bản, thúc đẩy đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính; duy trì các tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược và tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp vào khu, cụm công nghiệp.

Địa phương cũng đặt mục tiêu tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại 5 cụm công nghiệp trọng điểm gồm Tân Thành Bình, Tân Bình, Thị trấn - An Đức, Thuận An và Phong Nẫm, phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đang hoạt động lên trên 75%.

Về dài hạn, Vĩnh Long định hướng phát huy lợi thế đường bờ biển dài hơn 130km, tăng cường kết nối TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng tổng hợp Định An, hệ thống logistics, hành lang ven biển và tuyến cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ được xác định có vai trò quan trọng đối với không gian phát triển mới.

Tỉnh ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, có giá trị gia tăng lớn và cam kết chuyển giao công nghệ. Những lĩnh vực trọng điểm gồm năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu dừa, trái cây, lúa gạo, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ và du lịch sinh thái.

Đặc biệt, địa phương định hướng nghiên cứu phát triển trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, gắn với hydrogen xanh, amoniac xanh; đồng thời nghiên cứu mô hình khu kinh tế tự do, thu hút công nghiệp chế biến, logistics hàng hải, dịch vụ thương mại và trung tâm nghiên cứu, phát triển.

Song song đó, tỉnh tiếp tục số hóa quy trình xúc tiến đầu tư, công khai dữ liệu quy hoạch và quỹ đất, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Qua đó, Vĩnh Long hướng tới thu hút dòng vốn có chọn lọc, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.