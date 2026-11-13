Vĩnh Long đẩy mạnh trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khai (SN 2003), Phan Văn Khải (SN 1995), Phạm Thanh Sung (SN 1998, cùng ngụ xã Nhị Long), Nguyễn Minh Ý (SN 1985), Phạm Duy Linh (SN 1998), Nguyễn Văn Sang (SN 1987, cùng ngụ xã Mỏ Cày) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Nguyễn Văn Hải (SN 1984, ngụ xã Thành Thới) cũng bị khởi tố về hành vi nói trên, đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong một vụ án khác về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại xã Nhuận Phú Tân, liên quan đến 7 đối tượng nói trên.

Theo kết quả điều tra, Sang có đưa cho bà Đ.T.B.B. (ngụ xã Nhuận Phú Tân) 800 triệu đồng để cho H.V.L. (SN 1989, ngụ cùng xã) vay đáo hạn ngân hàng. Sau khoảng hai tháng, Sang yêu cầu bà B. trả lại số tiền này. Bà B. cho biết L. chưa trả tiền nên cả hai cùng tìm L. để yêu cầu thanh toán khoản nợ 1,25 tỷ đồng, gồm 800 triệu đồng của Sang và 450 triệu đồng do bà B. cho L. vay.

Đồng thời, bà B. nhờ Sang đòi giúp khoản tiền 450 triệu đồng. Tuy nhiên, L. cho rằng không vay tiền của Sang nên không đồng ý trả. Bực tức, Sang gọi Ý và Hải, cùng một số đối tượng khác mang theo hung khí, đi trên 4 xe máy tìm L. để đòi nợ nhưng không gặp.

Các đối tượng Khải, Sung, Ý, Khai, Sang, Linh (từ trái qua phải) tại Cơ quan CSĐT.

Cả nhóm đến nhà cha ruột của L., la ó, chửi bới, yêu cầu trả nợ và sử dụng hung khí đập phá tài sản. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục đến nhà L., chửi bới, la ó và dùng dao tự chế chém hư hỏng camera, ghế nhựa rồi rời đi.

Quá trình điều tra, Khai, Khải, Sung, Ý, Linh và Sang thừa nhận hành vi vi phạm. Sang khai, do nhiều lần liên hệ đòi tiền nhưng L. không trả nên đã rủ đồng bọn mang theo hung khí nhằm gây áp lực, buộc L. trả nợ. Lời khai của các đối tượng phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác được cơ quan điều tra thu thập.

Theo Cơ quan CSĐT, địa điểm các đối tượng tụ tập gây rối có nhiều nhà dân, gần tuyến đường giao thông công cộng. Hành vi của nhóm đối tượng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Kết quả điều tra xác định, Sang giữ vai trò chủ mưu, rủ rê các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Sung, Khai, Khải, Ý và Linh đều có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sung, Khai và Khải khai trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã sử dụng ma túy tại nhà trọ của Hải ở xã Nhị Long. Linh và Ý sử dụng ma túy một mình tại nhà.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Sang, Ý, Hải, Khai, Khải, Linh và Sung có hành vi dùng lời nói, hung khí đe dọa, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt số tiền 1,25 tỷ đồng, có dấu hiệu của hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài hành vi này, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành.

Cũng liên quan đến hoạt động cho vay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Tuấn Thành (SN 1991), Lê Quốc Trung (SN 1989), Bùi Duy Tân (SN 2004) và Nguyễn Đức Anh (SN 2004, cùng ngụ phường Cái Vồn) để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, anh L.M.T. (SN 1987, ngụ phường Cái Vồn) vay của Thành 150 triệu đồng và Trung 120 triệu đồng. Anh T. hứa sau khi bán đất sẽ trả nợ nhưng sau hơn 3 tháng, vẫn chưa thực hiện. Bực tức, Thành, Trung, Tân và Đức Anh đã khống chế anh T., buộc viết hai giấy nhận nợ với tổng số tiền 520 triệu đồng.

Theo Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, đan xen giữa tội phạm truyền thống và sử dụng công nghệ cao. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai hiệu quả các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Các lực lượng tăng cường rà soát, đấu tranh với các đối tượng giang hồ cộm cán, đối tượng từng cầm đầu, chủ mưu hoặc đã tham gia các băng nhóm tội phạm về trật tự xã hội; các băng nhóm hoạt động đan xen nhiều lĩnh vực và có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng hoặc "núp bóng" doanh nghiệp.

Đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến băng nhóm hay các nhóm đối tượng, cơ quan điều tra kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, thông qua công tác điều tra, xử lý các vụ án, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh để nhận diện, từ đó chủ động tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời.

Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.