Vĩnh Long đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quy tập hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đã phối hợp Đội K90 thuộc Cục Chính trị Quân khu 9 cùng các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do nhân dân cung cấp. Trên cơ sở đó, các lực lượng tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại phường Bến Tre, phường An Hội và hai nghĩa trang được lập tạm trong chiến tranh tại xã Đồng Khởi.

Trung tá Trần Huyền Vi, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại các địa phương. Cụ thể, xã Tân Thành Bình có 17 bộ hài cốt, xã Nhuận Phú Tân có 41 bộ, phường Bến Tre có 3 bộ và xã Đồng Khởi có 12 bộ.

Quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, nắng nóng xen lẫn mưa kéo dài; địa hình, cảnh quan nhiều khu vực đã thay đổi qua hàng chục năm, gây trở ngại cho việc xác định vị trí chôn cất. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ kiên trì rà soát từng khu vực, đối chiếu thông tin, tổ chức tìm kiếm theo đúng quy trình.

Đội K90 thuộc Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành Bình. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Hưởng ứng chiến dịch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đơn vị cũng phân công 22 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đại, Thừa Đức và Thới Thuận.

Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến 2/10, đơn vị huy động 67 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 10 ngày công, hỗ trợ lấy mẫu 186 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang nêu trên để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đến ngày 4/10, Đội K90 phối hợp các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập lũy kế 123 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc, bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi lễ quân đội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn công tác kiểm tra và lấy ý kiến người dân về quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực Công viên Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thời gian tới, Đội K90 tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát các địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ, tập trung khảo sát những nghĩa trang được lập tạm trong chiến tranh và các khu vực có căn cứ để xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Công tác tiếp nhận, xác minh thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp cũng được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Đẩy nhanh xác định danh tính, chăm lo gia đình chính sách

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh Vĩnh Long tập trung lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh nhưng chưa rõ thông tin.

Tính đến hết ngày 4/10, toàn tỉnh đã lấy được 3.760 mẫu sinh phẩm trên tổng số 4.313 mộ thuộc kế hoạch 5.145 mộ, trong đó có 274 mộ phát sinh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức ba đợt bàn giao tổng cộng 3.546 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Trong đó, hai đợt đầu bàn giao 1.346 mẫu cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; đợt thứ ba bàn giao 2.200 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội.

Kết quả trên tạo cơ sở quan trọng phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn do nhiều phần mộ đã được cải tạo, nâng cấp, có kết cấu kiên cố, ảnh hưởng đến tiến độ lấy mẫu. Việc quản lý, bàn giao và đối chiếu hồ sơ nghĩa trang với thực tế có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến phát sinh thêm số mộ cần lấy mẫu so với thống kê ban đầu.

Lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bên cạnh đó, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp tuy khá nhiều nhưng phần lớn chưa đầy đủ căn cứ xác thực, thiếu nhân chứng hoặc tài liệu đối chiếu. Vì vậy, các lực lượng phải dành nhiều thời gian kiểm tra, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa tại những khu vực có căn cứ về nơi chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, tỉnh chú trọng các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong khuôn khổ chiến dịch, tỉnh đã bàn giao ba căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với những người có nhiều đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập; tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức xác minh theo quy định. Các lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát, rà soát những khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, lựa chọn phương án tìm kiếm, quy tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Khai quật, lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tỉnh đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở những nghĩa trang còn lại và bàn giao mẫu cho các đơn vị giám định theo kế hoạch chung của Quân khu 9.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm cơ hội đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, phát huy truyền thống cách mạng và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.