Vĩnh Long đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu xanh

Hợp tác xã ra mắt Ban lãnh đạo và các thành viên. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hợp tác xã chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng do các thành viên đóng góp, quy tụ tổng số 30 thành viên tham gia, trong đó Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên.

Mô hình này ra đời nhằm mục tiêu liên kết và bao tiêu toàn bộ sản phẩm dược liệu cho các thành viên cùng các hộ dân tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm, tạo ra lợi nhuận ổn định, bền vững, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Quang cảnh hội nghị thành lập hợp tác xã dược liệu xanh. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bên cạnh đó, hợp tác xã chú trọng tập trung các nguồn lực về vốn, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đơn vị cũng đóng vai trò là cầu nối cung cấp các dịch vụ đầu vào thiết yếu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp nhằm tạo nguồn thu bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống phúc lợi cho thành viên và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Việc thành lập hợp tác xã dược liệu xanh hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế tập thể, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất dược liệu xanh, dược liệu quý hiếm với các tổ chức và cá nhân trong vùng.