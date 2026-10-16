Vĩnh Long: Đẩy mạnh hợp tác phát triển sản phẩm du lịch mới

Đây cũng là mục tiêu chính trong thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030 vừa được ký kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) với trọng tâm là chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.

UBND tỉnh Vĩnh Long và Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030

Cụ thể, hai bên sẽ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, sinh thái sông nước cù lao miệt vườn, du lịch cộng đồng và du lịch MICE; hỗ trợ phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn từ 4 sao để đáp ứng nhu cầu khách quốc tế và MICE; nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, liên kết dịch vụ giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các đơn vị cung ứng.

Saigontourist Group cũng hỗ trợ Vĩnh Long phát triển sản phẩm lưu niệm, quà tặng, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu bản địa và mô hình farmstay. Đồng thời, tư vấn phát triển văn hóa ẩm thực phục vụ du khách, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và sản phẩm địa phương.

Hợp tác tập trung chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng riêng

Bên cạnh đó, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, du lịch Vĩnh Long tại các sự kiện, chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Chú trọng phát triển thị trường quốc tế tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu; đồng thời mở rộng nguồn khách nội địa từ miền Bắc, miền Trung và các địa phương.

Ngoài ra, Saigontourist Group sẽ triển khai các chương trình đào tạo lực lượng lao động du lịch phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên thực tập, đặt hàng đào tạo và ưu tiên tuyển dụng nhân lực được đào tạo theo nhu cầu phát triển của hệ thống nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho Vĩnh Long.

Du khách trải nghiệm văn hóa sông nước và ẩm thực miệt vườn Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group cho biết, trọng tâm của chương trình hợp tác là chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm du lịch đặc trưng để nâng tầm giá trị trải nghiệm cho du khách, kiến tạo động lực mới cho du lịch xanh, thông minh và phát triển bền vững toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, tăng cường liên kết du lịch của vùng với TP.HCM, kết nối điểm đến, doanh nghiệp và dòng khách giữa các địa phương.

Hợp tác cũng là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách trong Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.

Đơn vị khảo sát điểm đến để định hướng xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương đang đẩy mạnh các chương trình đột phá về phát triển du lịch. Trong đó, các điểm nhấn gồm phát triển mô hình du lịch sinh thái Cù lao Tam Hiệp, quy hoạch Di sản đương đại Mang Thít nhằm bảo tồn và phát triển di sản “Vương quốc đỏ”…

Để có định hướng xây dựng các sản phẩm phù hợp với lợi thế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường và có khả năng kết nối vào hệ thống tour tuyến của doanh nghiệp lữ hành; các bên đã tổ chức chương trình khảo sát những điểm đến gắn với làng cổ, nhà vườn, mô hình lưu trú homestay, ẩm thực miệt vườn… và trải nghiệm sông nước cùng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc di sản văn hóa địa phương.

Saigontourist Group đã trao tặng 200 triệu đồng học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học chuyên ngành du lịch tại Vĩnh Long

Dịp này, Saigontourist Group đã trao tặng 200 triệu đồng học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học chuyên ngành du lịch tại Vĩnh Long nhằm tiếp thêm động lực để các sinh viên vững tin theo đuổi nghề nghiệp, đóp góp nhân lực cho sự phát triển của ngành du lịch quê hương.