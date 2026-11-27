Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long tập trung hoàn thiện hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu dùng chung, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Qua đó, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long đạt 99,2%.

Đồng bộ hạ tầng, xây dựng chính quyền số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Vĩnh Long xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, nhất là yêu cầu vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, đến tháng 10/2026, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được hợp nhất từ 3 trung tâm, vận hành theo mô hình điện toán đám mây với hơn 200 hệ thống.

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành hợp nhất 12 hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung, gồm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, thư điện tử, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Hiện 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng hệ thống quản lý văn bản; 100% hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng, ký số điện tử, trừ văn bản mật. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đều đạt trên 99,96%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,2%.

Cùng thời điểm nói trên, toàn tỉnh ghi nhận 148 mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại 87 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điển hình, tại xã Ngãi Tứ, nhiều mô hình hay trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai như đưa dịch vụ công đến tận nhà dân; tổ chức "Ngày không hẹn", "Ngày cuối tuần vì dân"…Đặc biệt, xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời gian 1 giờ.

"Qua triển khai thực tế từ tháng 1/2026, đến tháng 10/2026, các mô hình được áp dụng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, trong tổng số 1.245 hồ sơ được tiếp nhận, 86% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết ngay trong vòng 1 giờ; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn", bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngãi Tứ cho hay.

Ông Trần Thái Lộc, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện tinh thần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ".

"Một kết quả đáng ghi nhận là hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến xã, phường từng bước được kiện toàn, tạo đầu mối tương đối thống nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện cũng công khai thông tin về 124 xã, phường và địa chỉ các Trung tâm Phục vụ hành chính công để người dân thuận tiện tra cứu", ông Lộc nói.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long.

Lan tỏa chuyển đổi số trong kinh tế và xã hội

Cùng với xây dựng chính quyền số, Vĩnh Long từng bước mở rộng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Cụ thể, sàn thương mại điện tử của tỉnh hiện hỗ trợ 1.320 doanh nghiệp, hợp tác xã với 4.584 sản phẩm được niêm yết; 287 website doanh nghiệp tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến. Sàn giao dịch nông sản ghi nhận hơn 3,8 triệu lượt tương tác, mô hình "Chợ 4.0" có trên 240 tiểu thương tham gia.

Trong lĩnh vực xã hội số, tỉnh chú trọng phổ cập kỹ năng số cho người dân. Nền tảng Bình dân học vụ số đã thu hút hơn 110.000 lượt học viên tham gia. Toàn tỉnh cũng tổ chức 267 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức với hơn 185.617 lượt học viên.

Ứng dụng công nghệ trong y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ sở y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 100% học sinh phổ thông có hồ sơ số và các cơ sở giáo dục đã hoàn tất việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), an ninh mạng, GIS và viễn thám. Đồng thời huy động đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn, phản biện, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh cũng định hướng chuẩn hóa, hoàn thiện quy trình đối với những mô hình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hoạt động hiệu quả, từ đó tổ chức chuyển giao, nhân rộng tại 124 xã, phường. Việc nhân rộng sẽ theo hướng thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.