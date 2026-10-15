Vĩnh Long đẩy mạnh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nghi thức lễ ký kết. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực bảo vệ tài sản trí tuệ và bảo đảm an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số của địa phương.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trình bày nhiều tham luận thiết thực: Công an tỉnh Vĩnh Long phân tích thực trạng, rủi ro mất an toàn thông tin khi sử dụng phần mềm không bản quyền và đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu; Hội Doanh nhân trẻ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh chia sẻ góc nhìn từ khối doanh nghiệp, hợp tác xã về khó khăn, vướng mắc cũng như nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm hợp pháp để tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh.

Về phía Microsoft Việt Nam, các chuyên gia đã giới thiệu lộ trình hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, giải pháp xây dựng môi trường làm việc số an toàn, tuân thủ bản quyền, cùng các chính sách hỗ trợ nâng cao kỹ năng số dành cho khối công, giáo dục và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là tài sản, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Môi trường số mang lại nhiều cơ hội thương mại hóa sản phẩm, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ sao chép trái phép, vi phạm bản quyền phần mềm và mất an toàn dữ liệu.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 và Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long xác định việc ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyển mạnh từ tư duy “đăng ký để bảo hộ” sang quản lý, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ xuyên suốt vòng đời; đồng thời gương mẫu trong việc sử dụng phần mềm có bản quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để ngăn ngừa vi phạm.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Microsoft Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung phối hợp xây dựng môi trường làm việc số an toàn; nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ phù hợp cho cơ quan nhà nước, trường học, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.

Sự kiện hợp tác này kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng giúp tỉnh Vĩnh Long hình thành môi trường số an toàn, minh bạch, bảo vệ tối đa quyền sở hữu trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.