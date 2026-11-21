Thi công công trình đường dẫn vào cầu Ba Lai 6, xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông được tỉnh Vĩnh Long nhận định không đơn thuần là giải quyết việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, mà thực sự là động lực then chốt để mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch và từng bước tạo nền tảng vững chắc để hướng không gian biển, tạo sức bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ.

Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, địa phương hiện đang quản lý và triển khai danh mục khoảng 100 dự án, công trình giao thông lớn nhỏ. Trong số này, có 45 dự án chuyển tiếp đang được tập trung đôn đốc thi công, 12 đến 13 dự án dự kiến khởi công mới và khoảng 40 dự án đang tích cực hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn trung hạn.

Theo quy hoạch giao thông của tỉnh Vĩnh Long, mạng lưới kết nối nội tỉnh và liên vùng đang dần hiện hữu. Nổi bật trong hệ thống đô thị trung tâm là dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, với tổng mức đầu tư hơn 2.187 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 3.464m, bề rộng nền đường 46m, mặt đường 24m và được tích hợp 5 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Khi hoàn thành, công trình này sẽ kết nối trực tiếp từ đường Võ Văn Kiệt hiện hữu, vượt nút giao Quốc lộ 1, cắt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến Hương lộ 18, mở ra trục phát triển đô thị hiện đại cho trung tâm tỉnh lỵ.

Ở quy mô liên vùng, dự án Tuyến đường bộ ven biển liên tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, có chiều dài 25,28km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (bao gồm cầu Hàm Luông 2 dài 3,068 km) đang được xem là hành lang kinh tế biển mang tính chiến lược. Tuyến đường này sẽ phá vỡ hoàn toàn thế độc đạo, nối liền các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh ( cũ) với TP. Hồ Chí Minh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Dự án Cầu Ba Lai 8 và đường dẫn có tổng vốn 2.255 tỷ đồng với tổng chiều dài 12,9km cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trong đó, gói thầu số 2 thi công phần cầu chính dài 527,6m đã đạt hơn 66,23% khối lượng xây lắp.

Cùng đó, tuyến ĐT.909B kết nối Quốc lộ 53 với Khu công nghiệp Hòa Phú và Quốc lộ 1 đang tích cực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, với gói thầu số 1 và số 3 đã được nghiệm thu, gói thầu số 4 đạt trên 94% giá trị hợp đồng. Chuỗi các công trình cầu chiến lược vượt sông lớn, như: cầu Cửa Đại, với tổng vốn 4.564 tỷ đồng, cầu Cổ Chiên 2 với tổng vốn 3.500 tỷ đồng, cùng tuyến tránh Quốc lộ 57 gắn với cầu Đình Khao được bố trí nguồn vốn năm 2026 trên 1.000 tỷ đồng đang tạo nên một thế liên hoàn hạ tầng đồng bộ.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long nhận định, việc phát triển và hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm như: cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại, cầu Đình Khao, tuyến đường bộ trục hành lang ven biển và đường kết nối cao tốc không chỉ giải tỏa điểm nghẽn lưu thông mà còn giúp Vĩnh Long hình thành dải phát triển công nghiệp, logistics, chế biến nông thủy sản xuất khẩu và năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Mặc dù tỉnh Vĩnh Long rất quyết tâm đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, một số công trình giao thông trọng điểm vẫn vướng mắc nhiều lực cản không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Vĩnh Long là 14.297 tỷ đồng, nhưng số vốn đã giải ngân mới ước đạt khoảng hơn 60% kế hoạch.

Thi công công trình đường dẫn vào cầu Ba Lai 8, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Trong chỉ đạo thực hiện và qua nhiều cuộc khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang xác định 2 "điểm nghẽn" cốt yếu các ngành, đơn vị chức năng và các địa phương trong tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm. "Điểm nghẽn" đầu tiên nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Dù nhận được sự đồng thuận cao từ đại đa số hộ dân, song tại không ít dự án, vướng mắc cục bộ vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng có nguyên nhân trực tiếp từ giải phóng mặt bằng và đây chính là "nút thắt" lớn nhất phải tập trung tháo gỡ ngay từ cấp cơ sở. Song song với bài toán mặt bằng, "điểm nghẽn" lớn thứ hai chính là tình trạng khan hiếm nguồn cát san lấp và biến động giá vật liệu xây dựng trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thiếu cát đắp nền đường khiến nhiều gói thầu giao thông trọng điểm rơi vào cảnh thi công cầm chừng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của toàn dự án.

Trước những thách thức lớn trong chương trình phát triển hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu chỉ đạo các ngành, đơn vị và địa phương phải đề cao trách nhiệm tháo gỡ dứt điểm khó khăn, "vướng ở đâu xử lý ngay ở đó", không để các dự án tồn đọng, kéo dài. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phải chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư và người dân, tập trung giải quyết dứt điểm các rào cản về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý cũng như các điều kiện hạ tầng phụ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định quan điểm một dự án chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và không gian phát triển chung của địa phương. Do đó, các cơ quan quản lý cần ưu tiên nguồn lực đầu tư tuyến đường giao thông kết nối đồng bộ để khơi thông các động lực tăng trưởng mới về công nghiệp, thương mại, du lịch và kinh tế biển.

Quán triệt quan điểm trên cùng những hoạch định, mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại nhiều công trường trọng điểm, như: cầu Ba Lai 8, cầu Ba Lai 6, Tuyến tránh QL57, ĐT.907, Cụm công nghiệp Tân Bình, đường Võ Văn Kiệt nối dài,... nhằm đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời sát thực tế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cùng với công tác kiểm tra thực địa, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND phát động chiến dịch cao điểm "90 ngày đêm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026".

Tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải lập tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" ngay khi có mặt bằng sạch. Đồng thời, tỉnh đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết cắt giảm nguồn vốn của các dự án chậm tiến độ để bổ sung cho các công trình có khả năng giải ngân tốt. Các cấp chính quyền cơ sở phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đối thoại công khai, minh bạch nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, để giải "cơn khát" vật liệu san lấp, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát quy trình quản lý 23 mỏ cát trên lòng sông Tiền và sông Cổ Chiên. Tỉnh ưu tiên đưa 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a vào khai thác khẩn cấp nhằm phục vụ riêng cho các công trình giao thông trọng điểm và nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Nhờ quyết sách này, sản lượng cát tự nhiên khai thác trong tháng 10/2026 đã tăng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước, cung ứng kịp thời hàng triệu khối cát cho các đại công trường đắp nền đúng tiến độ. Các công trình đầu tư hạ tầng giao thông Vĩnh Long đã "hạ nhiệt" mức thấp nhất về khó khăn trong giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm để hiện thực hóa quan điểm và mục tiêu "giao thông đi trước mở đường, kinh tế theo sau bứt phá", Vĩnh Long đang từng bước kiến tạo nên một không gian phát triển hoàn toàn mới, vươn lên trở thành trung tâm kết nối giao thương và động lực kinh tế năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.