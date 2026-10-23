Vĩnh Long: Đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 – 2035.

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030 có 65% số xã (tương đương 69 xã) đạt chuẩn nông thôn mới.

Trình bày dự thảo kế hoạch, ông Võ Tiến Sĩ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn I (2026–2030), tỉnh xác định đầu tư hạ tầng thiết yếu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa bàn.

Theo dự thảo, về giao thông nông thôn, tỉnh đặt mục tiêu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% ấp có đường trục chính được cứng hóa. Đồng thời, 100% ấp thuộc phạm vi chỉ tiêu có đường ô tô kết nối với trung tâm xã hoặc tuyến đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, bảo đảm đi lại quanh năm.

Bên cạnh giao thông, tỉnh Vĩnh Long chú trọng đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ dân sinh, gồm hệ thống điện, nước sinh hoạt, trường học và cơ sở y tế. Mục tiêu đặt ra 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia hoặc nguồn điện phù hợp; 100% người dân thuộc phạm vi chỉ tiêu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 20% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Đối với hạ tầng giáo dục, y tế, Vĩnh Long định hướng tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chương trình còn đặt ra các mục tiêu cụ thể xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Qua đó nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của người dân, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các địa bàn.

Cụ thể, Vĩnh Long phấn đấu có 65% số xã, tương đương 69 xã, đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030. Trong đó, ít nhất 10%, tương đương 11 xã, đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020, tương ứng tăng 63 triệu đồng/người/năm; trong đó, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng một nửa mức bình quân chung của tỉnh.