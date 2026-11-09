Vĩnh Long đạt tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe đạt 99,99%

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác triển khai đã được thực hiện đồng bộ trên địa bàn 124 xã, phường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến ngày 8/11, toàn tỉnh ghi nhận 3.379.136/3.379.606 người được khám, đạt tỷ lệ bao phủ ấn tượng 99,99%. Trong đó, có hơn 2,37 triệu người được khám sàng lọc miễn phí và hơn 1 triệu người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như những giải pháp cơ bản giúp cho việc khám sàng lọc cho người dân được đẩy nhanh tiến độ. Kết quả thể hiện sự vào cuộc của ngành y tế, chính quyền địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân.

Ngành y tế Vĩnh Long thực hiện khám sàng lọc cho người dân. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Kết quả ghi nhận mô hình bệnh tật nổi bật ở nhóm trưởng thành là các bệnh tim mạch-chuyển hóa, cơ xương khớp, bệnh về mắt, gan-mật và rối loạn tâm thần, hành vi. Ngành y tế đặc biệt lưu ý các vấn đề cần quan tâm sâu sát như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, viêm gan, lao và tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Thời gian tới, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục tham mưu triển khai khám sức khỏe toàn dân theo hướng thường xuyên, liên tục, trọng tâm vào nhóm nguy cơ; củng cố năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện kho dữ liệu y tế, bản đồ sức khỏe nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng.