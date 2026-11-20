Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại nhà máy chế biến sản xuất Hương Miền Tây, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đặt ra yêu cầu tăng trưởng kinh tế 17,25% trong quý 4, điều này đã đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác điều hành, nhất là khi một số lĩnh vực chưa thực sự tạo được bứt phá.

Tập trung cho mục tiêu đề ra

Tỉnh Vĩnh Long chủ trương tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu. Từng ngành, địa phương cần xác định rõ dư địa tăng trưởng còn lại, những chỉ tiêu và động lực còn thiếu để triển khai giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Tỉnh xác định đầu tư công có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách. Do đó, các cấp, ngành đang tập trung thực hiện đợt thi đua cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương thường xuyên rà soát tiến độ giải ngân từng dự án; xác định rõ dự án có khả năng giải ngân, dự án chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt theo quy định.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần, tháng; tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu khối lượng, đẩy nhanh thi công; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu phải trực tiếp kiểm tra công trường, làm việc với nhà thầu, tư vấn giám sát để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, tăng cường vận động, đối thoại và giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; những dự án không có khả năng giải ngân phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý, không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án, dự án chờ mặt bằng.

Cùng với đầu tư công, tỉnh rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư, phân loại những dự án có thể triển khai ngay, dự án cần tháo gỡ thủ tục và dự án cần điều chỉnh để phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển.

Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Phú Thuận; ưu tiên dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh.

Mô hình chăn nuôi với hệ thống máy móc hiện đại của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp

Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bình Phú, Cụm công nghiệp Đìa Dứa và các dự án năng lượng tái tạo, thúc đẩy tiến độ những nhà máy điện gió dự kiến vận hành trong năm 2026.

Kinh tế địa phương vẫn duy trì một số động lực tăng trưởng, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện giữ vai trò chủ yếu. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, tính đến ngày 10/11, tỷ lệ giải ngân đạt 64,8% kế hoạch; một số dự án chậm do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Tỉnh cũng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sát với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án. Đồng thời, tăng cường quản lý, chống thất thu đối với các nguồn thu mới và hoạt động kinh tế phát sinh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử, dịch vụ kinh tế chia sẻ.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu ngành chức năng tập trung xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, tiếp cận nguồn lực và mở rộng thị trường, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Đặt mục tiêu tăng trưởng quý cuối năm tăng 17,25%

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long lần lượt đạt các mục tiêu tăng tăng 5,3% trong quý 1; 7,38% trong quý 2 và 8,67% trong quý 3. Như vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, GRDP quý 4 phải tăng 17,25%. Trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh như hiện nay, khả năng hoàn thành mục tiêu này gặp nhiều khó khăn khi các động lực tăng trưởng chủ yếu chưa tạo được sự bứt phá tương xứng với yêu cầu kịch bản.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được đánh giá có khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,07%. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng phải tăng 30,9% trong quý 4 mới đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 14,87%; khu vực thương mại, dịch vụ phải tăng 20,04% để đạt mục tiêu cả năm 11,75%.

Trong bối cảnh đó, tỉnh cần tiếp tục theo dõi sát các động lực tăng trưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, cần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Đối với lĩnh vực sản xuất điện, cần phối hợp điều độ, huy động hợp lý các nguồn điện, hạn chế ảnh hưởng từ việc sửa chữa các tổ máy nhiệt điện. Đối với đầu tư công và xây dựng, yêu cầu cấp thiết là đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

Đây là những khâu cần được xử lý đồng bộ để các dự án chuyển nhanh từ kế hoạch sang khối lượng thực hiện, góp phần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng trong giai đoạn nước rút./.