Vĩnh Long đạt gần 98% kế hoạch khám sức khỏe toàn dân

Chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân năm 2026 được tỉnh Vĩnh Long triển khai từ ngày 11/8 đến 9/11, với sự tham gia của các cơ sở y tế công lập, tư nhân trong và ngoài tỉnh. Các đợt khám tập trung vào khám chuyên khoa, tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, lao phổi và các bệnh mạn tính phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại các địa phương, hoạt động khám sức khỏe được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi, người khó đi lại. Nhiều trường hợp được phát hiện bệnh lý, tư vấn chế độ sinh hoạt, ăn uống và hướng dẫn đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tổ chức các đợt khám bệnh linh động, tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận hoạt động này. Ảnh: Nguyễn Văn

Để có kết quả trên, Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) đã tổ chức các đoàn khám lưu động tại 10 xã, phường, giúp gần 9.000 người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử và tư vấn điều trị.

Các y bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng đã về phường Long Châu khám sức khỏe miễn phí cho hơn 500 người cao tuổi. Chương trình hướng đến phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến, bệnh không lây nhiễm; đồng thời, tư vấn, hướng dẫn điều trị, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến ngày 31/12/2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Ảnh: Nguyễn Văn

Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, khám sàng lọc tại cộng đồng giúp phát hiện sớm bệnh lý, nguy cơ mắc bệnh để người dân được tư vấn, hướng dẫn điều trị, hạn chế bệnh tiến triển nặng; thông tin về tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và quá trình điều trị được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe trên ứng dụng VNeID, hỗ trợ những lần khám tiếp theo và giúp cơ sở y tế theo dõi sức khỏe người dân liên tục. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa khám định kỳ, chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh; một số trường hợp chưa sắp xếp được thời gian hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát người chưa khám; tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người khó di chuyển, đồng thời bố trí lịch khám vào cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cũng cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời, toàn tỉnh phấn đấu đến ngày 31/12/2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm, đồng thời được tạo lập sổ sức khỏe điện tử. Để đạt mục tiêu này, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục tăng cường các đoàn khám, linh hoạt điều chỉnh thời gian, địa điểm và phối hợp với chính quyền, đoàn thể vận động người dân tham gia.