Ngày 26/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026 với chủ đề "Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

Quang cảnh buổi họp báo.

Mekong Connect là diễn đàn liên kết vùng được hình thành từ năm 2015. Qua hơn 10 năm phát triển, với sự tham gia của TP.HCM và mở rộng hợp tác cùng các địa phương, diễn đàn từng bước trở thành không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Diễn đàn Mekong Connect 2026 lần thứ 10 do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, với sự đồng tổ chức của UBND TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo chương trình dự kiến, Mekong Connect 2026 diễn ra ngày 1/12, với khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Mekong Connect lần thứ 10 là diễn đàn đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh các địa phương đã hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh, tìm kiếm mô hình và sản phẩm mới, mục tiêu quan trọng của diễn đàn là mở rộng không gian thị trường, tăng cường liên kết giữa các địa phương và các vùng kinh tế, đặc biệt là kết nối khu vực với TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tại Mekong Connect 2026, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực, phát triển kinh tế biển và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, cùng với sự thay đổi về không gian phát triển, hệ thống hạ tầng giao thông và kết nối vùng ngày càng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương và phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trở thành yêu cầu quan trọng. Vì vậy, tại Mekong Connect 2026, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án theo quy hoạch và định hướng phát triển của từng địa phương sau sáp nhập, với tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là phát triển kinh tế biển. Đây được xác định là một trong những động lực, trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng, gắn với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, diễn đàn tiếp tục đề cập vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế. Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và các định hướng thu hút đầu tư nước ngoài được xác định là cơ sở quan trọng để các địa phương cụ thể hóa thành chương trình, giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mình.