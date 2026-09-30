Vĩnh Long: Cuối năm 2026 khởi công nâng cấp sông Mang Thít, kênh Chợ Lách

Ngày 30/9, UBND tỉnh Vĩnh Long làm việc với Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh.

Sông Mang Thít có chiều dài gần 47km, qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phấn đấu khởi công cuối năm 2026

Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), có tổng mức đầu tư hơn 3.899 tỷ đồng. Dự án nhằm cải tạo, nâng cấp các điểm nghẽn trên hành lang đường thủy Đông - Tây, từ sông Hậu (TP Cần Thơ) đến sông Soài Rạp (TP Hồ Chí Minh), đáp ứng khai thác tàu tự hành 600 tấn, 1.500 tấn và tàu container 3 lớp.

Đồng thời, dự án cải tạo các điểm nghẽn trên hành lang Bắc - Nam, từ sông Đồng Nai (khu vực cảng Đồng Nai) đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng khai thác tàu tự hành đến 5.000 tấn và tàu container 4 lớp.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, dự án tập trung nâng cấp tuyến luồng sông Mang Thít và kênh Chợ Lách. Các hạng mục chủ yếu gồm nạo vét tuyến luồng; xây dựng kè tại các phạm vi nạo vét mở rộng; xây dựng cầu Chợ Lách 2 và hoàn trả đường dân sinh dọc tuyến.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, cho biết đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc cho các địa phương có dự án đi qua. Ban đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã, phường đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Để bảo đảm mục tiêu khởi công dự án vào tháng 12/2026, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy kiến nghị tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ chi trả, bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Theo đó, tại các xã Hòa Bình, Tân Long Hội, Ngãi Tứ và Phú Phụng, công tác chi trả bồi thường cho người dân cần được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Các xã Tam Bình, Trà Côn và Chợ Lách phấn đấu hoàn thành chi trả trong tháng 12/2026.

Bên cạnh công tác bồi thường, Ban đề nghị địa phương sớm triển khai di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, nhất là hệ thống điện cao thế, trung thế không đảm bảo tĩnh không tại khu vực vượt sông Mang Thít và kênh Chợ Lách. Việc này nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công ngay sau khi dự án khởi công.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cũng kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, sớm chấp thuận vị trí các bãi chứa chất nạo vét phục vụ quá trình triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các xã, phường và Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đủ điều kiện chi trả theo quy định.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các xã, phường khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Trong đó, các địa phương Hòa Bình, Tân Long Hội, Ngãi Tứ và Phú Phụng cần tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 11/2026.

Đối với công tác tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo kế hoạch, sớm ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến các bãi chứa chất nạo vét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy phối hợp các xã, phường, nhất là những địa phương được dự báo có khối lượng nạo vét lớn, khẩn trương rà soát, xác định vị trí có diện tích phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thống nhất trong thời gian sớm nhất.