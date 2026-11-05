Vĩnh Long: Công ty Trung Hải TH bị cảnh báo rủi ro thuế, chênh lệch hóa đơn hơn 51 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 tỉnh Vĩnh Long vừa phát đi công văn cảnh báo về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn là Công ty TNHH Trung Hải TH (mã số thuế 1501148464).

Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ kinh doanh tại số 272 đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long; được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 5/7/2024. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Ngọc Hiền.

Công ty Trung Hải TH bị cảnh báo rủi ro thuế, chênh lệch hóa đơn hơn 51 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Chênh lệch hóa đơn mua vào hơn 51 tỷ đồng

Qua rà soát, Thuế cơ sở 1 tỉnh Vĩnh Long cho biết Công ty TNHH Trung Hải TH chưa nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ quý 3/2024 đến quý 1/2026.

Đối chiếu dữ liệu kê khai trên tờ khai thuế GTGT với dữ liệu khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong giai đoạn từ ngày 14/7/2024 đến ngày 15/5/2026, cơ quan thuế ghi nhận một số chênh lệch về doanh thu bán ra và mua vào.

Ở chiều bán ra, tại quý 3/2025, doanh thu kê khai trên tờ khai thuế GTGT là hơn 32,91 tỷ đồng, trong khi dữ liệu hóa đơn điện tử ghi nhận hơn 32,49 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch doanh thu bán ra là hơn 419,19 triệu đồng, tương ứng chênh lệch thuế GTGT bán ra hơn 33,53 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở chiều mua vào, bảng đối chiếu ghi nhận chênh lệch tại nhiều kỳ kê khai. Cụ thể, quý 2/2025 có mức chênh lệch hơn 13,53 tỷ đồng; quý 3/2025 hơn 34,2 tỷ đồng và quý 4/2025 hơn 3,42 tỷ đồng. Tổng cộng, chênh lệch doanh thu mua vào trong 3 kỳ này là hơn 51,16 tỷ đồng.

Tương ứng, chênh lệch thuế GTGT mua vào tại quý 2/2025 là hơn 1,328 tỷ đồng; quý 3/2025 gần 3,159 tỷ đồng và quý IV/2025 hơn 338,56 triệu đồng. Tổng chênh lệch thuế GTGT mua vào của 3 kỳ là hơn 4,825 tỷ đồng.

Công văn cũng cho biết Công ty TNHH Trung Hải TH cung cấp hóa đơn cho nhiều công ty tại Tp.HCM, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Tây Ninh.

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Một nội dung khác được cơ quan thuế nêu trong công văn là tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đăng ký.

Theo đó, ngày 15/5/2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND phường Thanh Đức xác minh địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Trung Hải TH. Tại thời điểm xác minh, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Cùng ngày, cơ quan thuế ban hành Thông báo số 1885/TB-TCS1 về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trước đó, doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được chấp nhận theo Thông báo số 8603240000001963/TB-ĐKĐT ngày 14/7/2024. Tuy nhiên, sau khi ban hành thông báo về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Công ty TNHH Trung Hải TH bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Để tránh thất thu ngân sách nhà nước, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn, Thuế cơ sở 1 tỉnh Vĩnh Long đã thông báo đến các cơ quan thuế liên quan để phối hợp rà soát, kiểm tra và xử lý (nếu có) theo quy định pháp luật.

Kèm theo công văn là bảng kê chi tiết danh sách hóa đơn bán ra của Công ty TNHH Trung Hải TH trong giai đoạn từ ngày 17/4/2024 đến ngày 15/5/2026.