Vĩnh Long công bố Quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Ngày 16.10, tại xã Đồng Khởi, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre”. Đây là cơ sở quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, gắn với phong trào Đồng Khởi năm 1960.

Đơn vị tư vấn báo cáo thông qua Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung đã công bố Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 16.9.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích 9.000ha, bao gồm diện tích tự nhiên, khu vực cảnh quan, cộng đồng dân cư gắn với di tích và những địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của phong trào Đồng Khởi Bến Tre (gồm các xã: Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định, Thành Thới và Lương Hòa).

Quy hoạch xác định các hạng mục trọng tâm, với tổng diện tích khoảng 45,49ha gồm: Nhà truyền thống Đồng Khởi, đình Định Nhơn, địa điểm chiến thắng Rạch Ông Bồng, vườn hoa chiến thắng Phước Hiệp, địa điểm thành lập Trung đoàn Đồng Khởi.

Đồng thời, định hướng xây dựng, phục dựng các khu tái hiện đồn Vàm Nước Trong, làng du kích, khu trù mật Thành Thới, đồn Bình Khánh. Đối với Quảng trường chiến thắng Đồng Khởi và hệ thống công viên, cây xanh, giao thông, các công trình phụ trợ… cũng được định hướng đầu tư phù hợp.

Quy hoạch cũng dành khoảng 45,32ha để phát triển vùng đệm cảnh quan, du lịch theo hình thức xã hội hóa, kết hợp các công trình dịch vụ với không gian sinh thái, vườn cây ăn trái, khu dân cư…

Vĩnh Long công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. Ảnh: Trung Hiếu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre là chứng tích lịch sử vẻ vang của phong trào Đồng Khởi những năm 1960.

Phong trào đã mở ra cục diện mới đầy triển vọng cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam, góp phần tạo nên bước ngoặt chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có quyết định xếp hạng di tích Đồng Khởi Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt.

Thời gian vừa qua, dù đã có sự quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tuy nhiên, các địa điểm gắn với sự kiện lịch sử chưa được gìn giữ đúng mức, chưa đánh giá cụ thể tác động của phạm vi vùng bảo vệ, vùng phụ cận di tích…

Nếu không có giải pháp mang tính dài hạn, có thể trong tương lai những địa danh, địa điểm ghi dấu ấn các sự kiện lịch sử của phong trào Đồng Khởi có nguy cơ mai một theo thời gian.

Vì vậy, Hội nghị hôm nay, tỉnh Vĩnh Long khẳng định sự quyết tâm trong bảo tồn di sản văn hóa; đồng thời kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng dân cư, ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền tham gia vào quá trình triển khai quy hoạch.

Nhà truyền thống ở di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Trước đó, vào ngày 5.10, UBND xã Đồng Khởi có thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.

UBND xã Đồng Khởi cũng đề nghị các đơn vị, trường học, các ấp… thông tin, tuyên truyền đến người dân, hội viên, đoàn viên được biết, cùng phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.