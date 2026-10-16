Vĩnh Long công bố quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Công bố quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung công bố Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2026 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt quy hoạch.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích 9.000ha, bao gồm khu vực cảnh quan, cộng đồng dân cư gắn với di tích và các địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của phong trào Đồng Khởi Bến Tre, thuộc địa bàn các xã Đồng Khởi, Mỏ Cày, An Định, Thành Thới và Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Quy hoạch xác định các hạng mục trọng tâm với tổng diện tích khoảng 45,49ha, gồm Nhà Truyền thống Đồng Khởi, đình Định Nhơn, địa điểm Chiến thắng Rạch Ông Bồng, Vườn hoa Chiến thắng Phước Hiệp và địa điểm thành lập Trung đoàn Đồng Khởi.

Đồng thời, quy hoạch định hướng xây dựng, phục dựng các khu tái hiện đồn Vàm Nước Trong, làng du kích, khu trù mật Thành Thới và đồn Bình Khánh; đầu tư trục Đồng Khởi, Quảng trường Chiến thắng Đồng Khởi cùng hệ thống công viên, cây xanh, giao thông và các công trình phụ trợ.

Bên cạnh đó, khoảng 45,32ha được quy hoạch phát triển vùng đệm cảnh quan và du lịch theo hình thức xã hội hóa, kết hợp các công trình dịch vụ với không gian sinh thái, vườn cây ăn trái và khu dân cư.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thông qua Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre là chứng tích lịch sử tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi năm 1960, góp phần tạo bước ngoặt chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 2016, di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tuy nhiên, một số địa điểm gắn với các sự kiện lịch sử chưa được bảo tồn đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ mai một theo thời gian. Vì vậy, việc triển khai quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống cách mạng.

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát hồ sơ, xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích, xây dựng lộ trình triển khai các dự án thành phần phù hợp thực tế và đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp; Ủy ban nhân dân xã Đồng Khởi đẩy mạnh tuyên truyền, công khai nội dung quy hoạch, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành các quy định về quản lý đất đai và bảo tồn di sản.

Tỉnh Vĩnh Long xác định bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển văn hóa, góp phần gìn giữ di sản lịch sử cho các thế hệ mai sau, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.