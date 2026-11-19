Ngày 19/11, Công an phường Trường Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa tổ chức bàn giao căn nhà Đại đoàn kết tặng chị Nguyễn Thị Hân (ngụ tại khóm Cồn Tàu). Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, an tâm lao động và vươn lên trong cuộc sống.

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, Công an phường Trường Long Hòa vận động Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do người thân trong gia đình hỗ trợ chị Hân.

Đây là căn nhà thứ hai được trao tặng trong năm 2026, cụ thể hóa nội dung “Gần dân nhất” của mô hình “Công an phường Trường Long Hòa chung tay vì cuộc sống cộng đồng”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Công an phường Trường Long Hòa tổ chức bàn giao căn nhà tặng gia đình chị Nguyễn Thị Hân.

Công an phường Trường Long Hòa tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; hỗ trợ, chăm lo đời sống các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi, gắn bó với nhân dân, vì dân phục vụ.

Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ đã thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc mừng gia đình chị Hân có được mái ấm mới; đồng thời mong muốn chị Hân tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và chung tay giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.