Vĩnh Long có khán đài 4.000 chỗ phục vụ đua ghe Ngo

Thực hiện nghi thức bàn giao công trình Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo cho các đơn vị tiếp nhận, quản lý và đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Công trình được bàn giao cho UBND xã Bình Phú và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đưa vào sử dụng góp phần bảo vệ bờ sông, hoàn thiện hạ tầng phục vụ tổ chức các lễ hội, giải đua ghe Ngo hàng năm của tỉnh và khu vực.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Công trình được đầu tư với các hạng mục chính gồm kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé dài 650 m, mặt kè rộng 9 m, kết cấu kè đứng bê tông cốt thép, có bến lên xuống; khán đài sức chứa 4.000 chỗ ngồi, diện tích xây dựng 2.585 m2, kết cấu khung bê tông cốt thép, có mái che. Phía dưới khán đài được bố trí các phòng chức năng phục vụ hoạt động thi đấu và lễ hội.

Chủ đầu tư tặng quà lưu niệm cho đơn vị tiếp nhận. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ngoài ra, công trình còn có nhà làm việc dành cho ban tổ chức và trọng tài; sân khấu ngoài trời kết hợp cột cờ; khu vực sân đường, hàng rào, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống sét và khuôn viên cây xanh. Khu vực bãi đỗ xe ô tô, xe máy có diện tích khoảng 3.300 m2, có thể kết hợp tổ chức các sự kiện khi cần thiết.

Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, trong đó có trạm biến áp công suất 250 kVA, bể chứa nước ngầm dung tích 260 m3 và trạm xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày đêm. Công trình khán đài gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 4.500 m2, chiều cao 24,95 m, được bố trí 10 cửa thoát và 8 lối xuống sân…

Các đại biểu tham quan khán đài đua ghe Ngo có sức chứa 4.000 chỗ ngồi tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Công trình được khởi công ngày 18/8/2025, hoàn thành ngày 10/11/2026. Qua nghiệm thu, chất lượng công trình cơ bản bảo đảm yêu cầu thiết kế, đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi tiếp nhận công trình, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh trang, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác, phục vụ Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Công trình kè chống sạt lở kết hợp khán đài đua Ghe Ngo 4.000 chỗ ngồi. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo ông Cao Quốc Dũng, việc đưa công trình vào sử dụng đúng dịp lễ hội có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của đông đảo người dân, đồng bào Khmer và du khách. Đặc biệt, khán đài có sức chứa 4.000 chỗ ngồi cùng các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đua ghe Ngo, bảo đảm điều kiện phục vụ vận động viên, ban tổ chức và khán giả.

Khán đài đua ghe Ngo được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, sẵn sàng phục vụ Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long năm 2026 nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Công trình không chỉ góp phần khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Láng Thé, bảo vệ hạ tầng và khu vực dân cư ven sông mà còn tạo điểm nhấn về hạ tầng văn hóa, thể thao của địa phương. Qua đó, tỉnh Vĩnh Long có thêm điều kiện duy trì, tổ chức thường xuyên các hoạt động lễ hội truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tại địa phương.