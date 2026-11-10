Vĩnh Long có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 10/11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất cho ông Đặng Văn Chính thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cho ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 thôi giữ các chức vụ và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng từ ngày 4/11.

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười. Bà Mười trước đó được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.X

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long tiến hành bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, các nhân sự được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà: Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc sinh năm 1976, quê tỉnh Vĩnh Long, có trình độ thạc sĩ Kỹ thuật. Tại tỉnh Vĩnh Long cũ, ông Phúc từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Thị ủy Bình Minh. Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Phúc giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Ông Dương Văn Phúc sinh năm 1971, quê xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

Tại tỉnh Bến Tre cũ, ông Dương Văn Phúc từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính. Sau sáp nhập tỉnh, ông giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh năm 1984, quê tỉnh Vĩnh Long, có trình độ tiến sĩ Quản lý công, thạc sĩ Quản lý hành chính công.