Vĩnh Long chuyển tư duy chăn nuôi từ sản xuất sang làm kinh tế

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương khảo sát mô hình nuôi gà đẻ trứng của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168 ở xã Tam Ngãi. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trước yêu cầu nâng cao giá trị sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, ngành chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ, an toàn sinh học và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng. Trong số đó, các mô hình nuôi công nghệ cao và mô hình chăn nuôi thích ứng tại khu vực ven biển đang mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho ngành.

Sản xuất thích ứng

Ngành chăn nuôi của địa phương đang có sự chuyển dịch phù hợp cơ cấu; phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học và VietGAHP. Tỉnh khuyến khích nông hộ, đơn vị chú trọng chăn nuôi theo xu hướng sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ.

Tại xã Tam Ngãi, mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168 đang cho thấy hiệu quả của việc tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại. Thành lập tháng 2/2026, với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, công ty xây dựng quy trình nuôi khép kín từ chuẩn bị chuồng trại, nhập con giống, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát môi trường đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Với diện tích trang trại khoảng 1.200 m2, công ty duy trì tổng đàn 46.000 con gà đẻ, với sản lượng trứng khoảng 40.000 quả trứng/ngày, tương đương gần 15 triệu quả/năm, doanh thu dự kiến khoảng 25 tỷ đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168 Nguyễn Văn Tiên, doanh nghiệp xác định an toàn sinh học, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường là nền tảng trong quá trình phát triển. Công ty đang hoàn thiện quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hướng đến tiêu chuẩn ISO 22000 vào cuối năm 2026.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng với hệ thống máy móc hiện đại của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Điểm đáng chú ý của mô hình là công nghệ được đưa vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất, từ kiểm soát môi trường chuồng nuôi đến quản lý đàn, thu gom trứng và truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp cũng định hướng mở rộng quy mô lên 5 trại, tăng cường tự động hóa và kiểm soát môi trường, đồng thời liên kết với doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ để thu gom, xử lý phân gà, hướng tới mô hình chăn nuôi tuần hoàn.

“Chúng tôi xác định muốn phát triển lâu dài thì phải kiểm soát được dịch bệnh, môi trường và chất lượng sản phẩm, đồng thời từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc”, ông Nguyễn Văn Tiên cho biết.

Bên cạnh các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng, tỉnh Vĩnh Long cũng định hướng phát triển chăn nuôi gắn với đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng chống chịu cho người dân ở những địa bàn có điều kiện sản xuất đặc thù. Trong đó, nuôi dê được nhiều nông hộ vùng ven biển Vĩnh Long lựa chọn để cải thiện thu nhập.

Đơn cử như gia đình bà Lưu Thị Thu Thủy, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, bắt đầu nuôi dê từ năm 2020 với 2 con dê giống. Sau thời gian chăn nuôi có hiệu quả, gia đình từng bước mở rộng quy mô, đến nay đàn dê phát triển lên 18 con; trong đó có 8 con dê sinh sản. Mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 10 con dê thịt, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng. Không chỉ nuôi dê, gia đình bà Thủy còn kết hợp nuôi tôm, cua theo hình thức quảng canh cải tiến trên diện tích 1,3 ha nên mang lại nguồn thu rất ổn định.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng với hệ thống máy móc hiện đại của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Việc kết hợp các đối tượng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương giúp gia đình tận dụng hiệu quả diện tích, phân bổ nguồn lực và tạo thêm thu nhập. Mô hình cho thấy ở những vùng sản xuất đặc thù, việc lựa chọn vật nuôi, cây trồng phù hợp và tổ chức sản xuất linh hoạt có thể giúp nông hộ đa dạng sinh kế, giảm rủi ro khi một nguồn thu gặp khó khăn. Đây cũng là cách ngành chăn nuôi phát huy lợi thế riêng để lựa chọn mô hình phù hợp.

Chuyển từ tư duy sản xuất sang làm kinh tế

Tính đến cuối tháng 8/2026, tỉnh Vĩnh Long có tổng đàn lợn 765.362 con, đàn bò hơn 425.169 con, đàn gia cầm trên 21,56 triệu con. Một trong những chuyển biến rõ nét là chăn nuôi của tỉnh đang từng bước chuyển sang quy mô trang trại.

Toàn tỉnh hiện có 3.828 trại, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, 38 trang trại quy mô lớn, 596 trang trại quy mô vừa và 3.194 trang trại quy mô nhỏ. Tỉnh đã cấp 38 giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn, gồm 21 trại gà và 17 trại lợn; đồng thời, thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ theo quy định.

Theo định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, chăn nuôi thời gian tới sẽ tập trung vào các vật nuôi có điều kiện và khả năng phát triển, phù hợp với tập quán sản xuất và lợi thế từng vùng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông cho biết, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng giống, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và kiểm soát tốt dịch bệnh; khuyến khích phát triển trang trại, gia trại tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đồng thời tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng tiên tiến, an toàn sinh học, từng bước phát triển chăn nuôi hữu cơ, sinh thái, bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Mô hình nuôi dê sính sản của gia đình bà Lưu Thị Thu Thủy tại ấp La Ghi, xã Long Vĩnh thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và tổ chức sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi làm cầu nối tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi bình quân đạt 3-4%/năm; sản lượng thịt hơi các loại khoảng 430.000 tấn, trứng 518 triệu quả và sữa tươi 5,25 triệu lít. Tỷ lệ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại đạt 35-40%; giá trị sản phẩm chăn nuôi được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt khoảng 40%.

Một trong những hướng đi được tỉnh xác định là chuyển từ tư duy sản xuất sang làm kinh tế trong chăn nuôi, lấy thị trường làm định hướng và tổ chức sản xuất theo nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh sẽ chú trọng chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ thịt, sữa, trứng, từng bước giảm phụ thuộc vào tiêu thụ sản phẩm tươi sống và nâng giá trị gia tăng. Tỉnh cũng định hướng kêu gọi đầu tư 3-5 nhà máy chế biến các sản phẩm chăn nuôi; tổ chức lại hệ thống cơ sở giết mổ theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô, công suất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và kiểm soát chặt chẽ vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. “Quan trọng là phải chuyển từ tư duy sản xuất sang làm kinh tế trong chăn nuôi, lấy thị trường làm định hướng”, ông Châu Văn Hòa nhấn mạnh.

Vĩnh Long sẽ tăng cường liên kết giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nhà khoa học; phát triển các hợp tác xã chăn nuôi làm đầu mối tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ, nâng cao vị thế của người chăn nuôi trong chuỗi giá trị. Đồng thời, ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y, chất cấm và việc sử dụng kháng sinh, hóa chất; nâng cao năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo và kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao 168 tại xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phát triển chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh định hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, phát triển các chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh, đồng thời sử dụng hiệu quả chất thải từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến cho trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất năng lượng tái tạo và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Qua đó, từng bước hình thành ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn, có liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm và phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng.

Từ những mô hình chăn nuôi công nghệ cao đến các hộ dân linh hoạt lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất, chăn nuôi Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ phát triển theo quy mô sang chú trọng hiệu quả kinh tế, chất lượng và khả năng thích ứng. Việc phát huy lợi thế từng vùng, kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi và đa dạng hóa sinh kế sẽ tạo nền tảng để ngành chăn nuôi nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định thu nhập cho người dân và phát triển theo hướng an toàn, bền vững.