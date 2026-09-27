Vĩnh Long: Chùa Vạn Hòa, thiền viện Linh Chiếu tặng 400 phần quà đến bà con khó khăn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông ban đạo từ

Hiện diện chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, viện chủ chùa Vạn Hòa; Đại đức Thích Thiện Lộc, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Ni thiền viện Linh Chiếu;

Đại diện lãnh đạo địa phương có ông Lê Hoàng Lam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cầu Kè; bà Nguyễn Thị Thuý Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; và các phòng, ban trực thuộc UBND, Ủy ban MTTQVN xã Cầu Kè.

Đoàn tặng 400 phần quà đến bà con tại địa phương

Tại buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, Ni sư Thích nữ Linh Viên, thay mặt chư Ni thiền viện Linh Chiếu phát biểu cho biết, chùa Vạn Hòa là nơi ngày xưa Ân sư là cố Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh, cùng một số chư Ni trong thiền viện Linh Chiếu duyên lành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ chứng minh cho phép xuất gia. "Tiếp nối hạnh nguyện cứu khổ ban vui của Ân sư, nhân ngày về nguồn, thiền viện Linh Chiếu có những phần quà, tuy không lớn về mặt giá trị nhưng chung tấm lòng từ bi của người con Phật, trao tận tay nhằm chia sẻ yêu thương và động viên tinh thần bà con tại địa phương.", Ni sư chia sẻ.

Ni sư Thích nữ Linh Viên đại diện chư Ni thiền viện Linh Chiếu phát biểu

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Lê Hoàng Lam có lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến chư tôn đức Tăng, Ni và toàn thể bà con. Nhân đây, ông tri ân Trưởng lão Hòa thượng viện chủ chùa Vạn Hòa, chư Ni tại thiền viện Linh Chiếu cùng đoàn từ thiện, các y bác sĩ, nhà hảo tâm đã tổ chức buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà giúp bà con thêm nguồn động lực phấn đấu lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông tán dương công đức chư Ni thiền viện Linh Chiếu, các y bác sĩ, nhà tài trợ với tấm lòng từ bi chung tay thực hiện chương trình. Trưởng lão Hòa thượng cũng khuyến tấn bà con cố gắng ăn chay, niệm Phật, siêng làm các việc thiện, tránh những việc ác để nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề với ngôi Tam bảo có được sự an lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

Được biết, tại đây, đoàn đã trao tặng 400 phần quà. Tổng trị giá cho chương trình khám bệnh, tặng quà lần này là 200 triệu đồng.