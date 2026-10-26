Vĩnh Long: Chùa Bình Phước khởi công xây dựng khuôn viên tôn tượng Đức Phật A-Di-Đà

Thực hiện nghi thức truyền thống

Công trình xây dựng và tôn tạo khuôn viên Tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Bình Phước với tâm nguyện tạo cảnh quan thanh tịnh nơi cửa thiền, để Phật tử và nhân dân có nơi lễ Phật, chiêm bái, tu tập và tìm về sự bình an trong đời sống.

Dự kiến, công trình tâm linh này trị giá khoảng 250 triệu đồng. Chư tôn đức, Ban Tổ chức và Phật tử chùa Bình Phước thực hiện đặt viên đá khởi công công trình trong khuôn viên chùa.