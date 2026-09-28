Vĩnh Long: Chùa Bảo Tâm tổ chức Chương trình 'Trung thu yêu thương' tặng 800 phần quà cho thiếu nhi

Các em học sinh và thiếu nhi xã Tiên Thủy vui Tết Trung thu

Tại chương trình, các em thiếu nhi và học sinh được tham gia các chương trình giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, các tiết mục văn nghệ, ca nhạc đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn.

Ban Tổ chức đã trao 800 phần quà trung thu và tặng 20 học bổng cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Thành Triệu và các em học sinh xã Tiên Thủy.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà trung thu cho học sinh tại chương trình

Tham dự chương trình có ông Huỳnh Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thủy; ông Nguyễn Văn khiêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; bà Đoàn Thị Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tiên Thủy và đại diện các phòng, ban, đoàn thể xã.