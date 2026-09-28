Vĩnh Long: Chùa Bảo Tâm tổ chức Chương trình 'Trung thu yêu thương' tặng 800 phần quà cho thiếu nhi
Nhân Tết Trung thu, ngày 24-9, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Bảo Tâm (xã Tiên Thủy) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” cho học sinh Trường Tiểu học Thành Triệu và các thiếu nhi trên địa bàn xã.
Tại chương trình, các em thiếu nhi và học sinh được tham gia các chương trình giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, các tiết mục văn nghệ, ca nhạc đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn.
Ban Tổ chức đã trao 800 phần quà trung thu và tặng 20 học bổng cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Thành Triệu và các em học sinh xã Tiên Thủy.
Tham dự chương trình có ông Huỳnh Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thủy; ông Nguyễn Văn khiêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; bà Đoàn Thị Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tiên Thủy và đại diện các phòng, ban, đoàn thể xã.
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