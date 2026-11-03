Vĩnh Long chủ động với các kịch bản ứng phó nguy cơ hạn mặn 'El Nino' trong giai đoạn 2026 - 2027

Theo các dự báo khí tượng của tỉnh trong thời gian qua, xác suất hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027 đạt trên 95%, với cường độ từ trung bình đến mạnh, thậm chí không loại trừ khả năng phát triển lên mức rất mạnh.

Nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cao, dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1,5 - 2,5°C. Số ngày nắng nóng có thể kéo dài từ 30 đến 95 ngày, với nhiệt độ đỉnh điểm đạt mức 38 - 38,5°C.

Bên cạnh đó, tổng lượng mưa cả năm 2026 dự kiến thiếu hụt từ 20 - 30% so với TBNN, kết hợp với việc mùa mưa kết thúc sớm (vào khoảng 10 ngày cuối tháng 10). Dòng chảy thượng nguồn sụt giảm mạnh cộng hưởng với tác động của triều cường sẽ làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn. Ranh mặn cao có khả năng lấn sâu từ 25 - 30 km tính từ cửa biển ngay từ giữa tháng 11/2026, xuất hiện nhiều đặc điểm tương đồng với mùa khô lịch sử năm 2019 - 2020.

Hồ chứa nước ngọt Láng Thé sẵn sàng vận hành, chủ động nguồn nước cho người dân (Ảnh: Trí Trần)

Nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống dân sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp trọng tâm. Đơn vị quản lý thủy lợi và nguồn nước chủ động vận hành đóng toàn bộ cống ngăn mặn ngay khi xuất hiện độ mặn trên các sông chính, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả vận hành các hồ chứa (như Kênh Lấp, Lạc Địa) và hệ thống trạm bơm điện nhằm tích trữ tối đa nguồn nước ngọt nội đồng ngay từ mùa mưa.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp nước khẩn trương rà soát, bảo dưỡng hạ tầng nhà máy, nạo vét ao chứa nước thô và đưa vào vận hành hệ thống lọc mặn RO; trong tình huống khẩn cấp, Công an tỉnh sẽ huy động xe bồn chữa cháy, còn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động kiến nghị Quân khu hỗ trợ lực lượng, phương tiện vận chuyển nước ngọt cấp phát trực tiếp cho người dân tại các khu vực khan hiếm.

Siết chặt lịch vận hành cống, chủ động ứng phó xâm nhập mặn (Ảnh: Trí Trần)

Đối với sản xuất nông nghiệp, các đơn vị chức năng hướng dẫn nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ phù hợp với năng lực cấp nước của từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, phun sương) và tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Người dân chủ động triển khai nhiều giải pháp trữ nước ngọt ngay tại hộ gia đình và cộng đồng ﻿(Ảnh: Trí Trần)

Cuối cùng, tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua việc đa dạng hóa các kênh truyền thông từ phương tiện đại chúng đến nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook) để nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó vận động người dân chủ động trữ nước mưa, nước ngọt và sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả.

Trên tinh thần ứng phó từ xa, từ sớm UBND tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động cao độ trong công tác phòng chống thiên tai, quyết tâm bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho giai đoạn 2026 - 2027.