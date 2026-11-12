Vĩnh Long chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm, diễn biến phức tạp

Ngày 12.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị bàn giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị bàn giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm ở Vĩnh Long

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tình hình xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 đến sớm và lấn sâu vào nội đồng. Dự báo từ nửa cuối tháng 11.2026, độ mặn 1‰ xuất hiện tại các khu vực cách biển khoảng 25-30km. Đỉnh điểm của xâm nhập mặn diễn ra vào từ tháng 2.2027 trở đi, mức độ có thể tương đương hoặc cao hơn mùa khô 2015-2016.

Phía Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịch bản ứng phó với El Nino năm 2026-2027; đồng thời hướng dẫn các địa phương điều chỉnh sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước, chuẩn bị vận hành các công trình thủy lợi, sẵn sàng phương án cấp nước ngọt sinh hoạt cho bà con vùng khó khăn...

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ngành chuyên môn sẵn sàng việc vận hành các công trình thủy lợi ngăn mặn, bảo vệ sản xuất và nguồn nước sinh hoạt

Ngành chuyên môn cũng tiến hành rà soát hệ thống công trình thủy lợi, khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, kênh Chín Thước - Đồng Khởi và một số kênh khác.

Vị trí đắp đập tạm trên sông Ba Lai, dự kiến sẽ cách cầu Ba Lai khoảng 150m, với khả năng tích trữ hơn 15 triệu m³ nước ngọt nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ vườn cây ăn trái và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trạm bơm cấp nước tuyến ống khu vực Cù Lao Minh và kết nối các nhà máy nước, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.12.2026.

Hiện, các xã đang tập trung nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm, nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, cùng với nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, nhất là khu vực ven biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có kế hoạch chi tiết về phòng, chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn trong suốt mùa khô. Phải có các kịch bản cụ thể cho từng vùng, tiểu vùng, từng khu vực một cách phù hợp; kết hợp với giải pháp công trình và phi công trình trong ngăn mặn, trữ ngọt, không để bị động, bất ngờ.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh khẩn trương lập dự toán kinh phí xây dựng các đập tạm, đẩy nhanh tiến độ thi công 81 công trình cống, hoàn thành trước thời gian dự báo xảy ra đợt hạn mặn cao điểm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm diễn biến thời tiết, nguồn nước và xâm nhập mặn. Qua đó, phối hợp cùng chính quyền địa phương để cung cấp thông tin nhanh, kịp thời cho người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây ra.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các xã, phường vận động người dân tích trữ nước ngọt, bởi hạn hán và xâm nhập mặn còn kéo dài

Đối với các xã, phường cần thực hiện ngay việc ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Vận động bà con nông thôn khẩn trương nạo vét mương vườn, tăng cường tích trữ nước ngọt và sử dụng nước tiết kiệm, bởi hạn hán và xâm nhập mặn còn kéo dài…