Vĩnh Long Trưng bày sản phẩm OCOP. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Theo kế hoạch, chương trình năm nay gắn liền với công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tổng lượng hàng hóa dự trữ phục vụ đợt cao điểm Tết ước đạt hơn 560.400 tấn các loại, với tổng số vốn chuẩn bị khoảng 1.417 tỷ đồng, thông qua hệ thống 440 điểm bán hàng bình ổn rộng khắp trên địa bàn.

Tham gia chương trình có sự đồng hành của 110 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh, cùng hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn và các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, đường và các sản phẩm phục vụ Tết đều được cam kết cung ứng dồi dào, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm với mức giá ổn định, khuyến khích bán thấp hơn giá thị trường.

Các đơn vị cam kết hàng hóa dồi dào. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp pháp. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện về nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thủ tục lưu thông để các doanh nghiệp, tiểu thương yên tâm dự trữ hàng hóa, góp phần giữ vững an sinh xã hội và mang lại một cái Tết ấm áp, an vui cho Nhân dân.