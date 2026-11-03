Vĩnh Long chủ động 3 kịch bản ứng phó xâm nhập mặn

Tỉnh Vĩnh Long triển khai các kịch bản ứng phó xâm nhập mặn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, địa phương đã ban hành kịch bản ứng phó với hiện tượng El Niño năm 2026-2027; đồng thời, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027. Mục tiêu là chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đề xuất 3 kịch bản xâm nhập mặn, gồm: Mức độ tương đương trung bình nhiều năm giai đoạn 2021-2026; tương đương mùa khô 2015-2016 và tương đương đợt xâm nhập mặn sâu nhất năm 2020.

Trên cơ sở từng kịch bản, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp phù hợp, tập trung tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước và độ mặn; vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, chủ động tích trữ nước ngọt, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt tại tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Về giải pháp công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu đắp 3 đập tạm tại sông Ba Lai, trục dẫn ngọt Cả Chát-kênh Phụ Nữ và trục dẫn ngọt Đồng Khởi-Chín Thước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 80 tỷ đồng.

Các phương án sẽ được khảo sát, đánh giá cụ thể, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với diễn biến xâm nhập mặn thực tế. Dự kiến hơn 10.800 tỷ đồng triển khai các giải pháp ứng phó.

Theo phương án đề xuất, tổng kinh phí thực hiện các giải pháp ứng phó với El Niño năm 2026-2027 dự kiến khoảng 10.833 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn vốn dành cho 28 công trình, dự án thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc danh mục đầu tư mới, chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá công tác chuẩn bị, những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Hạn mặn gây thiệt hại sản xuất lúa của người dân tại tỉnh Vĩnh Long năm 2020. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình xâm nhập mặn; xây dựng lịch xuống giống phù hợp với điều kiện từng vùng, hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất đúng thời vụ.

Đồng thời, phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống cống, công trình thủy lợi, trạm bơm; chủ động lấy và trữ nước ngọt, bảo đảm nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần chủ động bám sát cơ sở, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh.

Các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải nâng cao trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng thời hạn cam kết, sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, tránh tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027.