Gần 3,4 triệu người dân được khám sức khỏe

Ngày 19/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Đến ngày 15/11, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho gần 3,4 triệu người, đạt tỷ lệ 99,99% dân số. Số liệu cập nhật đến sáng 17/11 ghi nhận 106 xã, phường đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 100%; 14 xã, phường đạt trên 90% đến dưới 100%; 3 xã đạt từ 80% đến 90%. Có 30 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu 100% sớm nhất theo thời gian ghi nhận trên Kho dữ liệu y tế tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị.

Chiến dịch được triển khai đồng bộ tại 124 xã, phường, với sự tham gia của 59 cơ sở y tế đủ điều kiện, gồm 33 cơ sở công lập và 26 cơ sở tư nhân, cùng 124 trạm y tế xã, phường và hàng trăm đội khám lưu động. Nhiều địa phương tổ chức khám theo phương thức “gõ cửa từng nhà”, chú trọng tiếp cận người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong đi lại.

Công tác xã hội hóa được triển khai rộng rãi, tổng giá trị kinh phí, hiện vật do các nhà tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ chiến dịch, quy đổi thành tiền khoảng 4 tỷ đồng.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, nhấn mạnh, Sở Y tế tiếp tục tham mưu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng thường xuyên, liên tục, có trọng tâm và phù hợp với từng nhóm nguy cơ.

Trọng tâm là tăng cường phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm; củng cố năng lực y tế cơ sở; bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và khai thác dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Ngành Y tế cũng định hướng tiếp tục hoàn thiện Kho dữ liệu y tế, bản đồ sức khỏe và bản đồ dịch tễ theo địa bàn; tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.

Báo CAND được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý sức khỏe liên tục

Toàn bộ dữ liệu sau khám được số hóa, cập nhật và tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đến ngày 15/11, Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế đã ghi nhận dữ liệu của gần 3,4 triệu người, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” theo Thông tư số 25/2026/TT-BYT của Bộ Y tế.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, ngành Y tế tỉnh cũng thống kê được một số nhóm bệnh lý phổ biến. Nhiều địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu; việc đồng bộ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID được đẩy mạnh.

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường đẩy mạnh triển khai kế hoạch phối hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, thực hiện cấp căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch, thúc đẩy tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và năng lực y tế dự phòng...

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh, dù tỷ lệ bao phủ đã đạt 99,99%, công tác khám sức khỏe cho người dân không được dừng lại khi chiến dịch kết thúc. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục rà soát, phấn đấu đạt 100%, không để người dân nào bị bỏ sót.

UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Các sở, ngành, địa phương và ngành Y tế tiếp tục củng cố y tế cơ sở, chuyển mạnh từ mô hình y tế thụ động sang y tế chủ động, lấy tầm soát sớm, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời làm trọng tâm. Các địa phương cần phối hợp với trạm y tế rà soát những người chưa tham gia khám, nhất là người đi làm ăn xa, người khuyết tật và các nhóm khó tiếp cận; tổ chức khám bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, làm sạch và cập nhật thường xuyên dữ liệu sức khỏe của người dân lên kho dữ liệu của Bộ Y tế và ngành Y tế; phát huy hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong mỗi lần người dân khám, chữa bệnh.

UBND các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, HĐND đưa chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ hằng năm vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; củng cố trạm y tế và duy trì cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.