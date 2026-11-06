Vĩnh Long chi hơn 8 tỷ đồng lập quy hoạch khu trung tâm

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Long đến năm 2050, kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ các phường Tân Ngãi, Long Châu, Tân Hạnh, Phước Hậu, Thanh Đức (khu vực TP. Vĩnh Long cũ), diện tích hơn 84 km², dân số gần 201.600 người.

Dự kiến đến năm 2030, đất dân dụng đô thị trung tâm Vĩnh Long khoảng 1.100-2.100 ha, năm 2050 lên khoảng 2.500-4.500 ha.

Quy hoạch nhằm tổ chức lại không gian 5 phường theo hướng thống nhất, đồng bộ và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tái thiết khu vực đô thị hiện hữu với phát triển các khu vực mở rộng, hạn chế phát triển phân tán, dàn trải. Kết hợp giải pháp chống ngập, thoát nước, bảo vệ bờ sông, hạ tầng xanh và kiểm soát phát triển tại các khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở.

Mục tiêu xây dựng đô thị Vĩnh Long tiếp tục đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II, giữ vai trò đô thị cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long. Trở thành 1 trong 4 đô thị tiểu vùng trung tâm ĐBSCL (Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cao Lãnh) để hình thành tứ giác động lực tăng trưởng trung tâm của vùng.